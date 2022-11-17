Спасатели МЧС окунули жителей Владивостока в свои будни

Представители разных профессий узнали особенности работы сотрудников МЧС. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Жители Владивостока смогли на один день стать сотрудниками МЧС благодаря игре «Почувствуй себя в роли пожарного». Прошло спортивное событие в одной из спасательных частей острова Русский. Участниками стали представители разных профессий. Новичков не только обучили теории, но и дали возможность проявить свои навыки на практике. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

НАСЫЩЕННО И БЕЗОПАСНО

Как рассказала начальник пресс-службы МЧС Екатерина Кутузова, такое мероприятие задумали, чтобы наглядно показать обычным людям, как же трудятся отважные спасатели, что их работа – дело непростое.

На встречу пришли специалисты разных гражданских специальностей: главный специалист Газпромбанка Евгений Смирнов, блогер Марк Активер, корреспондент ОТВ Валерия Николаева, бухгалтер детской художественной школы №1 Степан Стрельцов и, конечно же, корреспондент «Комсомолки» Юлия Шестернина.

Поприветствовал гостей вступительным словом и пожелал им удачи начальник второго пожарно-спасательного отряда ФСП ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Ковалев:

– С вами целый день проведут специалисты главного управления. Впереди – теоретический курс, практический, обед и тушение пожара одноэтажного здания. Вас разобьют на команды, определят старших в группах. Надеюсь, ваше мероприятие пройдет без травм и мы никого из вас не потеряем, – с улыбкой сказал Александр.

Публика шутку оценила и потом, во время практики, каждый постарался не стать «слабым звеном».

А ведь действительно – работа пожарного непредсказуема. Она требует большого количества смелости, отваги и мужества, которые помогают преодолевать естественный страх при виде огромных и горячих языков пламени. И тут огромную роль играют практические навыки, поэтому одним из важнейших элементов в жизни спасателей является подготовка. Только постоянные тренировки позволяют бойцам находиться все время в тонусе, хорошей физической форме и, конечно, спасать человеческие жизни.

Проводил занятия для новобранцев старший инспектор службы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ Эмиль Мирзоев. Помогали ему коллеги: Марк Назаров, Александр Сокольников, Иван Илюхин, Андрей Журба. Вместе они отвечали на вопросы участников в течение дня, помогали им с нормативами, провели экскурсию, а главное – были рядом во время финального испытания огнем.

Полоса препятствий стала одним из испытаний для гостей части. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

СТРАХА НЕТ ТОЛЬКО У МЕРТВЫХ

Важным аспектом работы пожарных является скорость. Поэтому профессионалы научили ребят правильно складывать форму или «боевку», пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прокладывать рукавную линию от служебной машины, а также поместили помощников в учебный тренажер «ГРОТ». Здесь специалисты готовятся к работе в завалах. Маленькие проемы, недостаток воздуха, огромные клубы дыма, цветовые лампы и имитации криков людей – примерно так все выглядит внутри, это максимально приближенная обстановка. Звучит жутко! В такой обстановке растеряться и запаниковать – раз плюнуть. И чтобы у спасателей была возможность сохранить чью-то жизнь, они учатся вот в таких условиях – это помогает им лучше ориентироваться на месте ЧП, а также быстрее находить более безопасный выход.

– Наши ученики отлично справились. Специалисты выполняют все нормативы где-то в 2-3 раза быстрее, но если взять, к примеру, надевание «боевки», то профессионал должен укладываться в 20 секунд. Самый лучший результат у ребят – около 28 секунд. Если разница такая небольшая, хотя человек надел форму всего несколько раз – это уже замечательно, – считает Эмиль Мирзоев.

Аппарат позволяет пожарным дышать в задымленных помещениях. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Участники познакомились с СИЗОДом. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Главным сюрпризом был выезд учеников на тушение пожара – горело одной из помещений заброшенного здания и мусор за ним. Высокие языки пламени не позволили рассмотреть, что же конкретно пылает, но самое главное – огонь в любой момент мог переброситься на стены постройки. Тогда появление угольных руин стало бы всего лишь вопросом времени…

Огонь быстро распространялся по территории. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Новички вместе с профессионалами побороли могучие языки пламени. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Ученики успешно прошли испытание огнем. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Однако под чутким руководством специалистов МЧС, команды не растерялись и начали бороться с пламенем плечом к плечу с профессионалами. Событие вызвало у новичков много впечатлений, которыми они поделились с «Комсомолкой»:

– Сегодня мы полностью сменили профессию. Из офисного работника я превратился в отважного пожарного. Это оказалось не так легко. Ощутил все на себе! Впервые держал ствол – огромное давление, когда идет вода. Чуть не упал несколько раз. По телевизору все выглядит просто и непринужденно, а в жизни это колоссальный физический труд и хорошая подготовка! – поделился Евгений Смирнов.

– Больше всего мне понравились люди, которые работают в части. Они замечательные и харизматичные. Все интересно и доступно рассказывают. Четко и слажено действуют, все объясняют нам. Я не просто сам постоял и потушил пожар, мы были одной командой. Я чувствовал поддержку и помощь. От людей в восторге, – рассказал Марк Активер.

– Импровизированное пожаро-тушение – что-то невероятное и сложное. Я узнала, что тушат не гидрантом. Это называется ствол, хотя все как правило, называют его гидрант. Когда его включают, он отдает невероятной силой назад. Здесь должна быть хорошая физическая подготовка, чтобы не улететь вместе с ним. Думаю, что всем обычным людям было бы интересно попробовать себя в роли пожарных. Проникнуться этим, потому что это опыт и эмоции, – считает Валерия Николаева.

– Когда тушил огонь, не было страха вообще. Я знал, что это учебное и контролируемое пламя, поэтому не было никаких переживаний. Подключились, включили воду и пошли тушить. Но если бы это было на самом деле и неконтролируемый пожар, то боялся бы, конечно. Страха нет только у тех, кто ненормальный или мертвый, поэтому нужно уметь его контролировать. А вообще очень было интересно, побольше бы таких мероприятий, – сказал Степан Стрельцов .

В ПЕРВЫЙ, НО НЕ ПОСЛЕДНИЙ

Подобное мероприятие прошло в Приморье впервые, но благодаря усердной подготовке и слаженной работе специалистов краевого МЧС, получилось по-настоящему огненное – в позитивном ключе – событие. Судя по лицам всех гостей, у них осталась масса положительных впечатлений, как и у меня. Мне понравилось преодолевать себя и ползти через «ГРОТ», ну и, конечно, тушить пожар!

Примерила «боевку» и Юлия Шестернина. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Екатерина Кутузова отметила, что подобные встречи – важная история, ведь так обычные люди могут узнать о жизни тех, кто, рискуя собой и своим здоровьем, спасает других. Для них не существует выходных и праздников, дня и ночи. Они придут на помощь в любое время, лишь бы вытащить человека из опасности.

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