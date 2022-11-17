Парень предпочел отмалчиваться, нежели писать «опровержения» или что-то подобное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Облетевшая все Приморье история инвалида-колясочника Богдана, которого не пустили на празднование самой жуткой ночи в клуб, пришла к логическому завершению. Владелец заведения и парень обо всем поговорили и разошлись на мирной ноте. Наш корреспондент пообщался с Алексеем. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Начнем с того, что вспомним, из-за чего начался весь сыр-бор. В соцсетях появилось обращение жителям Артема. Парень рассказал, что его не пустили в ночной клуб из-за того, что он был на инвалидной коляске. Администратор и охрана чуть ли не прямым текстом сказали, что молодой человек займет слишком много места. Компании Богдана ничего не оставалась кроме как развернуться и отправиться домой.

Естественно, в мессенджерах восприняли историю в негативном ключе. Однако нашлись и те, кто хозяина данного заведения защищал: мол, Алексей и сам давно уже помогает людям с ограниченными возможностями, странно, что в его клуб не пустили инвалида, да еще и так отшили нахально.

Тогда корреспондент «Комсомолки» сразу же связался с хозяином, который рассказал свою версию. Естественно, ничего подобного в тот вечер не происходило, и парня из клуба никто с такими словами не выгонял. Формулировка была другая: в заведении нет свободных мест.

– Чтобы в моем клубе произошел такой случай – это нонсенс. У меня охрана работает уже несколько лет, всегда помогают таким ребятам, месяц назад заносили парнишку в клуб. Чтобы мои сотрудники просто так не пустили человека на инвалидной коляске? Нет. Просто нет. Почему информация была преподнесена вот так? Для хайпа? Я не знаю, – поделился Алексей.

Тогда же стало известно, что владелец «Маяка» – так называется клуб, пригласил Богдана и его девушку Татьяну на встречу: поговорить о том, что случилось, а также показать, как внутри выглядит помещение заведения и объяснится. Ребята в последний момент от встречи отказались – сослались на болезнь.

В конечном итоге в клуб они так и не пришли. По каким причинам – не понятно. Поговорить Алексею и Богдану все же удалось, но только по телефону. Как рассказал сам Алексей, «разошлись на мирной ноте».

– Я их приглашал в клуб не единожды, но встреча не состоялась. Тогда я предложил ребятам выбрать какой-то из вечеров, заранее предупредить администратора, мы им забронируем стол с отличным видом, вот тогда и поговорим. Они и не обижены, мы общаемся. Богдан и сам пишет, что у него ни обид, ни претензий нет, как только будет время – они с девушкой обязательно придут к нам отдыхать.

К слову о том, появился ли в социальных сетях какой-либо комментарий самого Богдана уже после того, как на него вышел директор, отвечаем – нет. Парень предпочел отмалчиваться, нежели писать «опровержения» или что-то подобное. Алексей этому значения не придал, но отметил, что «это все останется у каждого на совести».

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