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2 марта 2023 5:52

Два года обливает кипятком и снимает на видео: в Уссурийске ненормальный не дает покоя горожанам

В Уссурийске странный мужчина несколько лет снимает собачников на телефон из окна своей квартиры
Роман КИРИЛКИН
Мужчина глубоко убежден, что владельцы собак пользуются его двором для выгула.

Мужчина глубоко убежден, что владельцы собак пользуются его двором для выгула.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Неизвестный мужчина в Уссурийске пугает местных жителей своим поведением – едва ли не каждый день он снимает на камеру телефона людей, которые проходят мимо его балкона. По словам очевидцев, странная личность дома №45 на улице Суханова действует избирательно. В его объектив попадают только собачники, которые выгуливают питомцев во дворе.

Народный мститель

У Марины Игнатовой карликовый пудель. Каждый день женщина или ее сын прогуливаются по Суханова с собакой. Год назад один из таких походов закончился скандалом.

– Я проходила мимо лужайки под 45-м домом, из окна вылез мужчина, как черт из табакерки, и начал снимать меня на телефон. С того момента ситуации стали повторяться чаще. Я просто иду со своим псом далеко от его стен по тротуару, он – тут как тут, держит камеру и снимает до тех пор, пока нас видит. Однажды собака перешагнула бордюр, подошла к дереву и задрала ногу. Сразу же появился он и начал покрывать меня матом.

По словам Марины, мужчина глубоко убежден, что она и другие владельцы собак пользуются его двором для выгула. Несколько раз случайные прохожие советовали женщине обходить здание стороной, ведь собака может попасть под горячую воду.

– Я вновь проходила в этом месте, мужчина вышел на балкон, но вместо телефона в руках у него был чайник с кипятком. Хорошо, что я оказалась вне зоны досягаемости, потому что он вылез почти всем телом из окна и плеснул в нашу сторону водой.

С какой конкретно целью мужчина снимает прохожих – неизвестно. В соцсетях города Мария так и не обнаружила снимков и видео. То, что у «оператора» уже накопилось приличное количество материала, подтверждают и другие уссурийцы, с которыми нашей собеседнице удалось пообщаться.

Мужчина «дежурит» на балконе каждые два дня. У местных уже сложилось впечатление, что бдительный приморец не покидает это место и в свободное время караулит собачников. К слову, каких-то дефектов в его речи никто не замечал. Внешне он выглядит адекватным, но поражает своими действиями, когда достает камеру, завидя прохожих вдалеке.

С какой конкретно целью мужчина снимает прохожих – неизвестно.

С какой конкретно целью мужчина снимает прохожих – неизвестно.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Это какая-то мания преследования. Он думает, что, если он снимает, то все люди будут за своими животными убирать? Он глубоко ошибается. Есть те, кому все равно. Там же недалеко большая поляна – сплошное «минное поле». Многие люди разбивают бутылки и бросают их под балкон, чтобы собаки там не ходили. Я думаю, что в прошлом на такие поступки его спровоцировали лентяи, которые не могут нагнуться и убрать после себя.

Где выгуливать?

Читатели Telegram-канала mark2_che, где появилось гневное сообщение, по-разному отреагировали на него. Большинство пользователей сети все-таки высказались в поддержку мужчины, «который устал от экскрементов под своим балконом». Комментаторы обрушились с критикой на владельцев собак, не убирающих за своими животными. Оказалось, что проблема волнует многих и сильно мешает им.

По словам уссурийцев, город беден на территории для выгула животных. Любая более-менее пригодная земля используется собачниками под свои цели, но безответственно, считают приморцы. Тем не менее, в мэрии «КП – Владивосток» сообщили, что в черте населенного пункта есть площадка для выгула и тренировки собак на улице Первомайской и на данный момент продолжается оборудование участка в микрорайоне «Южный».

– Желающие могут обратиться в администрацию, и мы создадим для них площадку для выгула. Пока такие предложения поступали только от жителей двух районов – пилотный проект на Первомайской включает специальные тренажеры, урны, он пользуется большой популярностью. Второй – на стадии строительства. Главное, чтобы документ от горожан набрал 50% подписей, тогда он будет рассмотрен.

Тем не менее, собеседники издания утверждают, что уже обращались с просьбой оборудовать локацию для собак недалеко от Суханова. Внятного ответа от администрации, по их словам, не поступило.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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