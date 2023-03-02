Два года обливает кипятком и снимает на видео: в Уссурийске ненормальный не дает покоя горожанам

Мужчина глубоко убежден, что владельцы собак пользуются его двором для выгула. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Неизвестный мужчина в Уссурийске пугает местных жителей своим поведением – едва ли не каждый день он снимает на камеру телефона людей, которые проходят мимо его балкона. По словам очевидцев, странная личность дома №45 на улице Суханова действует избирательно. В его объектив попадают только собачники, которые выгуливают питомцев во дворе.

Народный мститель

У Марины Игнатовой карликовый пудель. Каждый день женщина или ее сын прогуливаются по Суханова с собакой. Год назад один из таких походов закончился скандалом.

– Я проходила мимо лужайки под 45-м домом, из окна вылез мужчина, как черт из табакерки, и начал снимать меня на телефон. С того момента ситуации стали повторяться чаще. Я просто иду со своим псом далеко от его стен по тротуару, он – тут как тут, держит камеру и снимает до тех пор, пока нас видит. Однажды собака перешагнула бордюр, подошла к дереву и задрала ногу. Сразу же появился он и начал покрывать меня матом.

По словам Марины, мужчина глубоко убежден, что она и другие владельцы собак пользуются его двором для выгула. Несколько раз случайные прохожие советовали женщине обходить здание стороной, ведь собака может попасть под горячую воду.

– Я вновь проходила в этом месте, мужчина вышел на балкон, но вместо телефона в руках у него был чайник с кипятком. Хорошо, что я оказалась вне зоны досягаемости, потому что он вылез почти всем телом из окна и плеснул в нашу сторону водой.

С какой конкретно целью мужчина снимает прохожих – неизвестно. В соцсетях города Мария так и не обнаружила снимков и видео. То, что у «оператора» уже накопилось приличное количество материала, подтверждают и другие уссурийцы, с которыми нашей собеседнице удалось пообщаться.

Мужчина «дежурит» на балконе каждые два дня. У местных уже сложилось впечатление, что бдительный приморец не покидает это место и в свободное время караулит собачников. К слову, каких-то дефектов в его речи никто не замечал. Внешне он выглядит адекватным, но поражает своими действиями, когда достает камеру, завидя прохожих вдалеке.

С какой конкретно целью мужчина снимает прохожих – неизвестно. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Это какая-то мания преследования. Он думает, что, если он снимает, то все люди будут за своими животными убирать? Он глубоко ошибается. Есть те, кому все равно. Там же недалеко большая поляна – сплошное «минное поле». Многие люди разбивают бутылки и бросают их под балкон, чтобы собаки там не ходили. Я думаю, что в прошлом на такие поступки его спровоцировали лентяи, которые не могут нагнуться и убрать после себя.

Где выгуливать?

Читатели Telegram-канала mark2_che, где появилось гневное сообщение, по-разному отреагировали на него. Большинство пользователей сети все-таки высказались в поддержку мужчины, «который устал от экскрементов под своим балконом». Комментаторы обрушились с критикой на владельцев собак, не убирающих за своими животными. Оказалось, что проблема волнует многих и сильно мешает им.

По словам уссурийцев, город беден на территории для выгула животных. Любая более-менее пригодная земля используется собачниками под свои цели, но безответственно, считают приморцы. Тем не менее, в мэрии «КП – Владивосток» сообщили, что в черте населенного пункта есть площадка для выгула и тренировки собак на улице Первомайской и на данный момент продолжается оборудование участка в микрорайоне «Южный».

– Желающие могут обратиться в администрацию, и мы создадим для них площадку для выгула. Пока такие предложения поступали только от жителей двух районов – пилотный проект на Первомайской включает специальные тренажеры, урны, он пользуется большой популярностью. Второй – на стадии строительства. Главное, чтобы документ от горожан набрал 50% подписей, тогда он будет рассмотрен.

Тем не менее, собеседники издания утверждают, что уже обращались с просьбой оборудовать локацию для собак недалеко от Суханова. Внятного ответа от администрации, по их словам, не поступило.

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