«Комсомолка» проведет кулинарный поединок в честь 8 Марта

«Комсомолка» вновь проводит кулинарный баттл. Фото: КП – Владивосток

3 марта, накануне весеннего женского праздника, «Комсомолка» вновь проводит кулинарный батл.

Мужчины-участники приготовят аппетитные вкусные завтраки, которые посвятят своим любимым девушкам. Выбирать самое вкусное блюдо будет экспертное жюри.

Кулинарный поединок «Красиво Подано» – это познавательный, вкусный и яркий проект «Комсомольской правды».

В этот раз тему «битвы» определил предстоящий Международный женский праздник – 8 Марта, по идеальному сценарию этот день должен начинаться у каждой девушки с завтрака в постель.

Поэтому мы заранее позвали участников в кулинарную студию «Soul Kitchen», чтобы они продемонстрировали поварское мастерство в приготовлении утренних блюд. Оценивать вкус и эстетику подачи будут по традиции представители ресторанного бизнеса.

Представители судейства – шеф-повар ресторана «Дело в мясе» Валерий Богатырев и шеф-повар «Rakushka seafood bar&kitchen» Никита Лоек проведут мастер-класс для конкурсантов и представят свои варианты вкусных и красивых завтраков.

Фото: КП – Владивосток

За звание победителя будут соревноваться основатель и руководитель горнолыжной школы «Йети парк» – Александр Сорокин, видеограф Роман Фирсов и девелопер Артур Гуацаев.

В жюри войдут шеф-повар ресторана «Дело в мясе» Валерий Богатырев, шеф-повар «Rakushka seafood bar&kitchen» Никита Лоек, бренд-бариста сети автокафе «Coffee Machine» Кирилл Щукин и бренд-маркетолог ресторанов «Дело в мясе», «Rakushka» и «Sicilian» Ксения Мукштанова.

Партнер кулинарного поединка – бренд «Жемчужина Амура». Соевое масло «Жемчужина Амура» произведено из амурской сои! Идеально подходит для жарки блинов, консервирования и салатов. Готовить с «Жемчужиной Амура» быстро, вкусно и полезно!

Фото: КП – Владивосток

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