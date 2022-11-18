«Восточный Порт» принял участие в работе сессии «Заря с Востока» на Транспортной неделе в Москве

Деловая программа XVI Международного Форума «Транспорт России – 2022». Фото: АО «Восточный Порт»

Стивидорная компания АО «Восточный Порт» приняла активное участие в деловой программе XVI Международного Форума «Транспорт России – 2022». Специализированное мероприятие ежегодно собирает тысячи посетителей и профессионалов транспортной отрасли.

Одной из важнейших тем для обсуждения на полях Форума стала проблематика путей достижения баланса интересов экспортеров и импортеров в условиях ограничений на транспортной инфраструктуре. Этот и другие актуальные вопросы обсудили представители профильных министерств Правительства РФ, руководители крупнейших транспортных компаний страны, логистических организаций и финансового сектора в рамках сессии «Заря с Востока»: значение торговли со странами Азии для российской экономики и способность транспорта ее обеспечить».

В ходе дискуссии Ирина Ольховская, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» отметила, что в ближайшие годы потребность мирового рынка в угле вряд ли сократится. Поэтому сегодня, при распределении имеющейся железнодорожной инфраструктуры, участникам рынка важно думать взаимосвязано, в одном направлении. Не с позиции противоречий, а с позиции синергии, объединения всех участников экономики страны, как совокупности всех типов ресурсов и производства.

В условиях переориентации направлений российского экспорта прямые потери консолидированного бюджета РФ в ближайшие три года могут составить 235 миллиардов рублей налоговых поступлений угольной промышленности. Это произойдет в случае замещения перевозок угля к портам Дальнего Востока России на контейнерные грузы объемом 700 000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, 20-футовый эквивалент – условная единица грузоподъемности при контейнерных перевозках).

По словам Ирины Владимировны, логистические расчеты показывают, что 1,95 тысяча рублей приносит в бюджет страны перевозка к тихоокеанским портам России одной тонны экспортного угля и обратной загрузки одной тонны грузов в контейнере, погруженном в порожний полувагон. При этом в 8,7 раза сокращаются налоговые отчисления от замещения угольной продукции перевозками контейнеров.

– Компания «Восточный Порт» благодаря «Российским железным дорогам» еще 2 года назад стала осуществлять погрузку контейнеров в полувагоны, – напомнила Ирина Ольховская. – Для нас – это системная работа, и мы благодарим РЖД, что они без долгих обсуждений и различных анализов взяли и ввели скидку на погрузку контейнеров в полувагоны.

В дальневосточном бассейне сейчас идет превышение импортных перевозок над экспортными (контейнерных в большей степени), потому что все грузы перенаправляются через Восток, так как плечо через Запад требует существенных затрат. Вместе с тем, для грузов, подлежащих контейнеризации, в настоящее время наращивается потенциал выстраивания новых логистических схем развития перевозок по международному транспортному коридору «Север–Юг» (с выходом к портам Индийского океана через инфраструктуру дружественных стран).

– Сегодня необходимо единение всех участников экономики страны, систематизация всех типов ресурсов и производств для решения общих для нас всех задач – стабилизации и роста экономических показателей, налоговых поступлений в бюджет государства и закрепления российского бизнеса на перспективных рынках стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, – резюмировала свой доклад Ирина Ольховская.

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