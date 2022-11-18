Приморье лидирует по турпотоку среди регионов Дальнего Востока

Владивосток, не самый привычный вид на Золотой мост. Фото: Вадим ПОПОВ

Дальний Восток до сих пор остается довольно неизведанной землей, и дело тут не в освоении территорий или отсутствии инфраструктуры. Это все есть. На огромном пространстве – 42 процента площади России – живет около 5,5 процента от всего населения страны. Звучит крайне необычно, не правда ли? А все потому, что здесь много территорий, представляющих собой природные памятники, нетронутые человеком красоты и удивительное сочетание Азии и Европы, Востока и Запада.

Туризм на Дальнем Востоке только, можно и так сказать, зарождается. Толчком для большего интереса к макрорегиону стала пандемия, которая охватила весь мир в начале 2020 года, когда все государства закрыли границы. Передвижение внутри России тоже было затруднено, но когда коронавирус стал более понят людям, ограничения стали мягче и появилась возможность ездить внутри страны, то уставшие сидеть взаперти люди стали путешествовать. Тогда немало славы сыскал и ранее не обласканный таким вниманием Дальневосточный федеральный округ. Как говорят специалисты ФАНУ «Востокгосплан», которые изучили туризм и сферу гостеприимства ДФО, оборот общественного питания в регионе по темпам роста сопоставим с Санкт-Петербургом. Это говорит о формировании настоящей дестинации в текущей отечественной туристической отрасли. Давайте взглянем на это в цифрах.

ЗРЕЛИЩ И КРУИЗОВ

В 2021 году Дальний Восток посетили 3,2 миллиона туристов, а в первом полугодии 2022-го цифры показали положительную динамику: всего за шесть месяцев сюда приехали 1,9 миллиона человек! Больше всего гостей приняло Приморье – целых 20 процентов. Следом идет Хабаровский край – 17 процентов, тройку лидеров замыкает Бурятия – 13 процентов.

Зачем же едут люди в дальневосточный регион? Оказывается, большая часть – аж 71 процент – предпочитает культурную и познавательную сферы. За оздоровлением и лечением едут 38 процентов туристов. Круизы интересует 28 процентов людей.

Первая и третья позиция – это то, чем богат Приморский край, в частности, Владивосток. Город-порт активно развивается с тех пор, когда здесь было решено провести первый Саммит АТЭС в 2012 году. Тогда еще в будущей дальневосточной столице построили кампус ДВФУ, Приморский океанариум, Золотой и Русский мосты, Приморскую сцену Мариинского театра и другие объекты. С тех пор прогресс не стоит на месте, сейчас, например, здесь строят театрально-музейные комплексы – да, сразу два: один на острове Русский, второй в центре, на Аксаковской. А про круизы и говорить нечего – город стоит на самом берегу моря… Природа здесь тоже удивительная.

ХЛЕБА И МОРСКИХ ДЕЛИКАТЕСОВ

Специалисты научного учреждения отмечают, что в период с 2016 по 2021 год оборот общественного питания в России вырос на 44 процента, а на Дальнем Востоке – на 47 процентов. Причем рост отмечен во всех регионах округа, и скажем больше – темпы были крайне высокими – в диапазоне 60-70 процентов. Для сравнения в Санкт-Петербурге в этот период оборот вырос на 78 процентов. Исключение составил лишь «стартовый» год COVID-19, тот самый 2020-й.

Если говорить о тройке лидеров, то на них пришлось 58 процентов суммарного оборота. Топ занимает Якутия (21 процент), которой наступает на пятки Приморье (20 процентов), не отстает и Хабаровский край (17 процентов).

Если вновь говорить о Приморском крае, то здесь гостей привлекают морепродукты, в том числе и деликатесные, а также различные гастрономические фестивали, которые и местные, и приезжие приняли с энтузиазмом. Также в столице региона в последние годы активно развивается ресторанный бизнес.

А ТЕПЕРЬ МОЖНО И ОТДОХНУТЬ

В 2021 году на Дальнем Востоке работало 2283 гостиницы, мотеля и прочего. Это восемь процентов от их числа в России, количество мест в них – 133 тысячи или пять процентов от их числа в РФ.

По числу мест в гостиницах в 2021 году лидировало Приморье (53,1 тысячи мест), вслед за ним шла Бурятия (20,9 тысячи мест), замкнул тройку Хабаровский края (16,7 тысячи мест).

– В отличие от общероссийской тенденции число гостиниц на Дальнем Востоке не сокращалось в 2019 году и в последние годы постепенно увеличивалось, – отметили эксперты «Востокгосплана». – В 2017-2021 годы наибольший рост числа гостиниц наблюдался в Приморском и Забайкальском краях, а также в Республике Саха (Якутия).

Информирование населения о реализации государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.