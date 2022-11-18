Целую неделю на слуху: жуткая история убийства, происшествие с ребенком, город-спутник и многое другое

Мы собрали топ новостей с 14 по 17 ноября. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» с 14 по 17 ноября следила за событиями, которые происходят в Приморском крае. Мы подготовили топ самых обсуждаемых новостей для наших читателей. Для того, чтобы люди могли быстрее найти то, что их интересует, были созданы несколько рубрик. Так, например, в сводке «Изменения в городе» приморцы узнают, как в скором времени преобразится Владивосток, а в «Страшно представить» прочитают о шокирующих происшествиях. В этой подборке говорим о неурядице с табличкой на территории Владивостокского государственного университета, вспоминаем историю жестокого убийства, предупреждаем о подозрительном мужчине на Эгершельде, который пристает к детям и делимся другими не менее интересными новостями.

НЕПРИЯТНО

На стенде приморского вуза обнаружили несколько орфографических ошибок. На железной стойке написано, что до Стэнфорда больше 12 тысяч километров. При этом название учебного заведения написано через букву «е», а у Сорбонны, до которой почти 9 тысяч, пропущена буква «н». В пресс-службе ВВГУ рассказали, что нашли неграмотного дизайнера. Продолжение истории читайте в материале dv.kp.ru.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

Планируемый город-спутник вокруг столицы Приморья на территории ТОР «Надеждинская» обзавелся каналом Rutube и показал ошеломляющую видеопрезентацию самого себя. Название и мастер-план агломерации (куда, вероятно, войдет и спутник) еще только разрабатывают, но амбиции градостроителей своим масштабом «разорвали» трехминутный ролик. Вопросов к проекту еще много, однако презентация, определенно, достойна внимания приморцев. «Комсомольская правда – Владивосток» публикует известные детали о новом городе для «комфортной и интересной жизни».

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

Уголовное дело об убийстве молодой девушки из Владивостока получило логическое завершение еще в 2015 году. Но, как оказалось, «дело без тела», а именно так его называют пользователи интернета, до сих пор многим не дает покоя. Речь идет об убийстве (или нет?) 25-летней Галины Колядзинской. С ней жестоко расправился молодой человек по имени Виктор Коэн, с которым у нее когда-то была головокружительная любовь. Сам парень не сразу признал свою причастность к пропаже девушки, признание выбили под страшными пытками. «Комсомольская правда – Владивосток» спустя 11 лет вспоминает детали инцидента, всколыхнувшего весь мир.

Также получила продолжение история с 10-летней девочкой из Дуная, которая провела ночь в подъезде на бетонном полу. Ребенка якобы напугали пьяные родители. Оказалось, маму и папу беглянки соседи обвинили в пьянстве преждевременно. В истории все запутаннее, чем рассказали в социальных сетях. «Комсомольская правда – Владивосток» публикует детали череды случайностей со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

А полиции Владивостока предстоит разобраться со следующей жуткой ситуацией. Около школы № 6 неизвестный пристал к ребенку и повалил его на землю. Затем подозрительный человек потянулся к лицу ребенка и либо стал целовать его, либо делать искусственное дыхание. Под конец и вовсе мужчина раздвинул ноги школьника и отпустил. Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 33-летний житель Владивостока, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

УТРАТЫ

Около года назад жители Приморья узнали историю, которая достойна любого кинофильма. Главным героем в ней был таксист Егор Бойко. «Комсомолка» писала, как мужчина во время работы принял роды у беременной пассажирки, но не около роддома, а почти в тайге. Егор быстро прославился своей отвагой. Теперь его поступок оставит след в книге и подкасте «100 подвигов обычных людей». Как рассказали редакции, во время финальной подготовки книги выяснилось, что Егор Бойко скончался. Новость о том, что 36-летний парень умер от остановки сердца, поразила приморцев. Произошло все накануне дня рождения спасенного им малыша.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

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