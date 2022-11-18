Больше 320 дней по Средиземному морю: отряд кораблей ТОФ пришвартовался во Владивостоке

Корабли пришвартовались утром, 18 ноября. Фото: Мария КАЮРОВА

После боевой службы в Средиземном море корабли Тихоокеанского флота вернулись в приморскую столицу. Ракетный крейсер «Варяг», противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» пришвартовались к причалу в пятницу, 18 ноября. Фотограф «Комсомольской правды – Владивосток» побывал на торжественной встрече моряков.

Среди кораблей был ракетный крейсер «Варяг». Фото: Мария КАЮРОВА

Корабли в гавани дальневосточной столицы заметили примерно в 8:00, а после началась швартовка. За столь долгое путешествие моряки наверняка устали и соскучились по своим близким. На родной земле их встретили объятьями и теплыми словами, а также в их честь организовали митинг. Сами участники экипажей рассказывали о своих странствиях и с какими сложностями столкнулись во время пути.

Родные и друзья моряков подготовили для них приветственные плакаты. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Корабли прибыли во Владивосток примерно в 8:00. Фото: Мария КАЮРОВА

Вернувшихся моряков встретили объятьями. Фото: Мария КАЮРОВА

Во время митинга командующий флотом адмирал Сергей Авакянц поблагодарил моряков за стойкость и профессионализм. По традиции он вручил командирам кораблей жареных поросят. В мероприятии приняли участие ветераны Военно-Морского Флота и семьи участников экипажей.

Радостные семьи с улыбками встретили вернувшихся участников экипажей. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

В честь моряков организовали митинг. Фото: Мария КАЮРОВА

– Экипажи кораблей установили несколько рекордов Вооруженных сил РФ по длительности пребывания на боевой службе. Заслуженные достижения поданы в виде предложений в Книгу Рекордов ВС РФ. За время похода корабли были в море более 320 суток и прошли более 63 тысяч морских миль. Отрядом дважды пройдено восемь морей и два океана, – рассказали в пресс-службе ТОФ.

Экипажи поблагодарили за стойкость и профессионализм. Фото: Мария КАЮРОВА

Отрядом дважды пройдено восемь морей и два океана. Фото: Мария КАЮРОВА

Экипажи кораблей установили несколько рекордов Вооруженных сил РФ по длительности пребывания на боевой службе. Фото: Мария КАЮРОВА

Корабли ТОФ вышли из Владивостока для выполнения задач океанского похода в декабре 2021 года. Заход в Средиземное море приурочили к 105-й годовщине посещения крейсером «Варяг» российского порта Виктория Сейшельских островов.

Корабли отряда ТОФ вышли в море в декабре 2021 года. Фото: Мария КАЮРОВА

За время своего путешествия отряд кораблей преодолел Индийский океан, Малаккский пролив, зашел в Южно-Китайское море, прошел Корейский пролив и оказался в акватории Японского моря.

Моряки побывали в Индийском океане, Малаккском проливе, Южно-Китайском море, Корейском проливе. Фото: Мария КАЮРОВА

При пересечении Малаккского пролива моряки прошли корабельные тренировки по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть. А в Корейском проливе корабли сбавили ход в районе исторического боя русской и японской эскадр 1905 года. Здесь с борта «Варяга» экипаж пустил по морю траурный венок в честь российских моряков, погибших в Цусимском сражении.

В общей сложности корабли пробыли в море больше 320 суток.

Моряки путешествовали по морю больше 320 дней. Фото: Мария КАЮРОВА

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