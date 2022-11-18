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Владивосток18 ноября 2022 3:55

Больше 320 дней по Средиземному морю: отряд кораблей ТОФ пришвартовался во Владивостоке

После долгого путешествия моряки Тихоокеанского флота вернулись домой в Приморье
Павел САХАРОВСКИЙ
Корабли пришвартовались утром, 18 ноября.

Корабли пришвартовались утром, 18 ноября.

Фото: Мария КАЮРОВА

После боевой службы в Средиземном море корабли Тихоокеанского флота вернулись в приморскую столицу. Ракетный крейсер «Варяг», противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» пришвартовались к причалу в пятницу, 18 ноября. Фотограф «Комсомольской правды – Владивосток» побывал на торжественной встрече моряков.

Среди кораблей был ракетный крейсер «Варяг».

Среди кораблей был ракетный крейсер «Варяг».

Фото: Мария КАЮРОВА

Корабли в гавани дальневосточной столицы заметили примерно в 8:00, а после началась швартовка. За столь долгое путешествие моряки наверняка устали и соскучились по своим близким. На родной земле их встретили объятьями и теплыми словами, а также в их честь организовали митинг. Сами участники экипажей рассказывали о своих странствиях и с какими сложностями столкнулись во время пути.

Родные и друзья моряков подготовили для них приветственные плакаты.

Родные и друзья моряков подготовили для них приветственные плакаты.

Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Корабли прибыли во Владивосток примерно в 8:00.

Корабли прибыли во Владивосток примерно в 8:00.

Фото: Мария КАЮРОВА

Вернувшихся моряков встретили объятьями.

Вернувшихся моряков встретили объятьями.

Фото: Мария КАЮРОВА

Во время митинга командующий флотом адмирал Сергей Авакянц поблагодарил моряков за стойкость и профессионализм. По традиции он вручил командирам кораблей жареных поросят. В мероприятии приняли участие ветераны Военно-Морского Флота и семьи участников экипажей.

Радостные семьи с улыбками встретили вернувшихся участников экипажей.

Радостные семьи с улыбками встретили вернувшихся участников экипажей.

Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

В честь моряков организовали митинг.

В честь моряков организовали митинг.

Фото: Мария КАЮРОВА

– Экипажи кораблей установили несколько рекордов Вооруженных сил РФ по длительности пребывания на боевой службе. Заслуженные достижения поданы в виде предложений в Книгу Рекордов ВС РФ. За время похода корабли были в море более 320 суток и прошли более 63 тысяч морских миль. Отрядом дважды пройдено восемь морей и два океана, – рассказали в пресс-службе ТОФ.

Экипажи поблагодарили за стойкость и профессионализм.

Экипажи поблагодарили за стойкость и профессионализм.

Фото: Мария КАЮРОВА

Отрядом дважды пройдено восемь морей и два океана.

Отрядом дважды пройдено восемь морей и два океана.

Фото: Мария КАЮРОВА

Экипажи кораблей установили несколько рекордов Вооруженных сил РФ по длительности пребывания на боевой службе.

Экипажи кораблей установили несколько рекордов Вооруженных сил РФ по длительности пребывания на боевой службе.

Фото: Мария КАЮРОВА

Корабли ТОФ вышли из Владивостока для выполнения задач океанского похода в декабре 2021 года. Заход в Средиземное море приурочили к 105-й годовщине посещения крейсером «Варяг» российского порта Виктория Сейшельских островов.

Корабли отряда ТОФ вышли в море в декабре 2021 года.

Корабли отряда ТОФ вышли в море в декабре 2021 года.

Фото: Мария КАЮРОВА

За время своего путешествия отряд кораблей преодолел Индийский океан, Малаккский пролив, зашел в Южно-Китайское море, прошел Корейский пролив и оказался в акватории Японского моря.

Моряки побывали в Индийском океане, Малаккском проливе, Южно-Китайском море, Корейском проливе.

Моряки побывали в Индийском океане, Малаккском проливе, Южно-Китайском море, Корейском проливе.

Фото: Мария КАЮРОВА

При пересечении Малаккского пролива моряки прошли корабельные тренировки по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть. А в Корейском проливе корабли сбавили ход в районе исторического боя русской и японской эскадр 1905 года. Здесь с борта «Варяга» экипаж пустил по морю траурный венок в честь российских моряков, погибших в Цусимском сражении.

В общей сложности корабли пробыли в море больше 320 суток.

Моряки путешествовали по морю больше 320 дней.

Моряки путешествовали по морю больше 320 дней.

Фото: Мария КАЮРОВА

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