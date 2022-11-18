Семьям Приморья за рождение третьего ребенка будут выдавать миллион рублей на погашение ипотеки

Законопроект разработает Минтруд и Минфинансов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приморье станет пилотным регионом, где за рождение третьего ребенка можно будет получить 1 миллион рублей для погашения ипотеки. Законопроект разработает Минтруд и Минфинансов по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Мера поддержки распространится на семьи, в которых дети появились на свет после 1 января 2023 года. О том, какие еще инициативы реализуют на Дальнем Востоке для улучшения демографии – в материале «КП – Владивосток».

Медицина

Для увеличения доступности медпомощи в ДФО до 2023 года в два раза возрастет финансирование санитарной авиации. Средства будут предоставлены из федерального бюджета, реализацией займется Минздрав. Механизм поможет населению, проживающему в труднодоступных районах региона.

Инфраструктура

Следующий проект – строительство 10 тысяч квартир, которое обеспечит Минстрой и Минвостокразвития совместно с «ДОМ.РФ» до 1 марта 2023 года. Жилплощадь предназначена для молодых специалистов и студентов, приезжающих жить и работать на Дальний Восток. Стоимость аренды сформируется ниже рыночных цен за счет субсидий из федерального и регионального бюджетов.

Также Михаил Мишустин поручил ведомствам представить предложения по созданию города-спутника Владивостока. Стоит отметить, что видеоролик с проектом будущего поселения недавно появился в сети. Согласно трехминутному ролику, территория развернется на площадках «Де-Фриз», «Байкал» и «Спутник» на 1370 гектарах в районе ТОР «Надеждинская».

Еще один блок поручений касается содействия переселению на Дальний Восток соотечественников, проживающих за рубежом. В числе мер, которые планируется реализовать, упрощенное получение гражданства, создание центров временного размещения, увеличение размера субсидий на приобретение жилья.

Образование и культура

Минпросвещения и главы субъектов ДФО организуют не менее 900 мастерских подготовки кадров по ключевым компетенциям. Какие это специальности – не уточняется. При этом известно, что в регионе создадут 29 производственно-образовательных кластеров, а также центр подготовки и повышения квалификации. На данные цели в федеральном бюджете предусмотрено 12 миллиардов рублей.

К 2025 году на Дальнем Востоке запланировано открытие филиалов Российского университета театрального искусства (ГИТИС), Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова и Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Задача поручена Минкультуры, которое в том числе займется разработкой центров креативных индустрий в Благовещенске, Владивостоке и Улан-Удэ. Под них задействуют неиспользуемые промышленные здания.

Бизнес

В области предпринимательства в правительстве предложили построить шесть МФЦ сервисной экономики, где разместятся площадки для малого и среднего бизнеса. Проект реализуют на федеральные деньги (3,5 млрд рублей), он коснется городов ДФО с населением до 100 тысяч человек.

Отметим, что описанные инициативы отобрали по итогам сессий в Координационном центре правительства России. В разработке решений участвовали вице-премьеры, министры федеральных ведомств, губернаторы дальневосточных регионов, представители институтов развития, ведущих экспертных организаций и крупных российских компаний-инвесторов.

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