Невозможно сотрудничать с иностранными дилерами: как антикварный бизнес в Приморье «выживает» в период санкций

Первый магазин наша собеседница открыла в 2014 году.

В век современности до сих пор есть люди, которые коллекционируют антиквариат. И не удивительно, ведь старые вещи довольно красивы, часть из них хранит в себе интересные истории, а некоторые техники, с помощью которых их изготавливали, не дожили до наших дней. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с искусствоведом, владелицей антикварных магазинов «Во имя Надежды» и «Лавка редкостей», организатором нескольких персональных выставок Надеждой Джусь, чтобы узнать, как и откуда к ней попадают диковинные и старинные вещи.

Надежда Джусь.

– Когда вы открыли магазины и что вас на это подтолкнуло? Родственники и друзья поддержали вас?

– Свой первый магазин во Владивостоке я открыла в 2014 году, и существует он уже 8 лет. Чтобы понять, что меня на это сподвигло, надо обратиться к истории, ведь без прошлого не бывает будущего.

Моя прабабушка из Ясной Поляны Льва Толстого, а двоюродная сестра работала и музицировала в школе Толстого. Отец был капитаном дальнего плавания и привозил много вещей из своих поездок, а больше всего он любил старинные, у которых есть история. Например, из портовых городов Англии он привез золотые антикварные часы известной швейцарской компании. У нас было много ваз из Китая и Вьетнама. Моя бабушка в свое время вместе с дедушкой военным объездила всю Россию, привозила предметы советского фарфорового дома, интересные картины.

Любовь к историческим вещам зародилась во мне еще в детстве и в итоге отразилась на моей жизни. Я росла в окружении вещей, которых не было у соседей или других родственников – в этом подчеркивалась некая индивидуальность.

Семья разделяет мою любовь к антиквариату. Много вещей мне передалось по наследству, я до сих пор их ношу и вспоминаю давно ушедших родственников.

Надежда с детства любит антикварные вещи.

– Почему именно антикварные магазины?

– Сейчас никого ничем не удивишь, рынок изобилует различными товарами, а в интернете много платформ, которые продают все что душе угодно. Поэтому антикварный магазин для меня – это место, где встречается то, что непривычно для обывателя. Здесь можно найти весьма интересные вещи с историей, созданные техниками, которые были утрачены и в силу тех или иных обстоятельств их нельзя возродить. Например, раньше существовал пластик бакелит, он трудоемкий в плане изготовления, поэтому украшения из него можно встретить только в давно ушедших эпохах. А урановое стекло перестали производить в 40-года прошлого столетия, потому что оно было токсичным для стеклодувов. Перечислять можно до бесконечности.

Некоторые изделия создавались в единичном экземпляре, и сейчас они могут стать вашей изюминкой, можно купить то, чего больше ни у кого не будет. Антикварный магазин не только делает человека индивидуальным, но и помогает раскрыть границы, расширить кругозор. Покупая старинный предмет, вам хочется больше про него узнать, вы начинаете много читать, общаться с другими и у вас появляются новые знакомые.

По мнению Надежды, антикварные изделия могут сделать человека индивидуальным.

– Как к вам попадают товары? Вы перекупаете их у русских коллекционеров или вам присылают их из-за рубежа?

– Антиквариат – это целая индустрия, как и любой вид бизнеса, которая включает в себя аукционные дома, блошиные рынки, дилеров из разных стран, комиссионные магазины, а также коллекционеров, которые готовы расстаться своими экспонатами.

На сегодняшний день невозможно сотрудничать с дилерами из других стран. Но российский рынок достаточно большой, в западноевропейской части дважды в год проходят выставки на Тишинке, много антикварных салонов не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Туле.

– Вы хорошо разбираетесь в товарах, которые продаете, у вас есть соответствующее образование или вы узнавали про них самостоятельно?

– Желание к самообучению – это основа любой профессии. Однако у меня три высших образования и 20 профессиональных переподготовок, в том числе в области антиквариата и арт-бизнеса.

У Надежды три высших образования, что помогает ей в ее бизнесе.

– Что вы продаете помимо украшений?

– В магазине можно найти изделия из фарфора и стекла, кукол, аксессуары разного времени от старинных до брендовых, которые были выпущены несколько лет назад.

Антиквариат – это достаточно объективный термин, который включает все сферы жизни. Поэтому сюда входят и иконография, оружейное дело, нумизматика, предметы быта, например, старинные двери, набалдашники. Можно долго рассуждать о том, что является ценностью, антиквариатом, культурным наследием или просто старой вещью.

В такой сфере невозможно заниматься всем, лучше посвятить себя узкой направленности. В моем случае – это украшения, фарфор, стекло и куклы.

В антикварном магазине можно найти не только украшения.

– Есть ли среди вашей коллекции предметы, которые вы любите больше всего?

– Я люблю все, но коллекционирую то, что связано с драконами Европы и Азии и породой собак бассет-хаунд. Кстати, еще одно мое образование связано с кинологией.

Еще я очень дорожу своей коллекцией, которая досталась мне по наследству от родственников. В наше время набирает популярность эклектика – когда в современный интерьер вписывают антикварные вещи. От прабабушки я получила замечательную основу наручных часов. Она сделана из лимонного и зеленого золота, которое сейчас не встречается в ювелирном деле. На «браслете» не было циферблата, поэтому вместо него я вставила английскую антикварную брошь. Получился некий микс своего собственного восприятия и наследственной вещи.

В основу часов, доставшуюся от прабабушки, Надежда вставила английскую брошь и получила новое украшение.

– Из чего складывается цена на товары?

– Существует ряд каталогов, в которых указана стоимость вещей для продажи. Но конечно во Владивостоке мы не можем соответствовать книжным советам, поэтому ценообразование складывается из клиентской возможности. Вещи доступны среднестатистическому потребителю нашего города, совсем редкие музейные или дорогие коллекционные экземпляры не найдут своего покупателя. Если же говорить о предметах с историей, которые принадлежали знаменитым людям, они встречаются только на аукционных домах, где проходят каталогизацию (то есть их вводят в тематические или узконаправленные каталоги), а потом их выставляют на торги.

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