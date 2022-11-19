Приморские юристы рассказали, как пользоваться имуществом погибшего на СВО родственника

Согласно правилам госучет автомобиля прекращается, если есть сведения о смерти владельца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актуальные вопросы возникают у жителей Приморья во время проведения специальной военной операции. В частности людей интересует, можно ли пользоваться имуществом своего погибшего родственника, который был ранее мобилизован в ВС РФ. Разбираем ситуацию с юристами на примере автомобиля.

Закон

Регистрация машины строго связана с единственным титульным владельцем. Учет ГИБДД не фиксирует право совместной собственности, поэтому при досмотре авто полицейские могут спросить, на каком основании человек находится за рулём. Он ведь не указан в свидетельстве о регистрации ТС, ПТС и страховке?

Согласно правилам госучет автомобиля прекращается, если есть сведения о смерти владельца. При этом нормативные акты и административный регламент запрещают пользоваться собственностью погибшего. При нарушении ТС может отправиться на арестплощадку. И вот почему:

– Cледует понимать, что транспортное средство в случае смерти владельца является предметом наследства и только после получения наследниками свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию (если имеется завещание), оно подлежит государственной регистрации на имя одного из наследников.

Обстоятельства

Никто не застрахован от ситуаций, в которых членам семьи умершего собственника необходимо использовать авто до получения документов о наследстве у нотариуса. Эксперты предлагают предупредить трудности, чтобы не попасть в нарушители.

Во-первых, для этого необходимо целесообразно указывать членов семьи автовладельца в Страховом полисе ОСАГО при заключении договора со страховой компанией. Во-вторых, иметь при себе документы, подтверждающие право наследника на используемое ТС (свидетельство о смерти собственника, свидетельство о рождении, свидетельство о браке). В-третьих, помнить о нескольких вещах:

– Со дня смерти наследодателя (собственника автомашины) транспортное средство признается принадлежащим наследникам и пользоваться им можно. При этом не стоит забывать о Правилах государственной регистрации транспортных средств и Административном регламенте МВД, быть готовым на законные требования сотрудников ГИБДД давать развернутые и внятные пояснения о принадлежности автомобиля.

К слову, для супругов предусмотрен отдельный документ – Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Он закрепит «на бумаге» право пережившего члена семьи на уже принадлежащую ему половину ТС и станет весомым аргументом правомерности пользования транспортным средством.

Кстати, сотрудники Приморского отделения Ассоциации юристов России хотят внести изменения в Правила государственной регистрации ТС в ГИБДД МВД РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1764. Так, у жителей региона может появиться возможность обратиться в ГИБДД и зарегистрировать автомобиль на себя, как на участника совместной собственности.

Текст подготовлен при поддержке председателя Исполнительного комитета Приморского отделения «Ассоциация юристов России» Виктора Полушина и нотариуса Владивостокского нотариального округа, члена Ревизионной комиссии Приморского отделения «Ассоциация юристов России» Елены Опимах. Жители региона могут обраться в Приморское отделения «Ассоциации юристов России» за бесплатной юридической помощью. Для мобилизованных граждан нотариусами Приморской краевой нотариальной палаты некоторые виды нотариальных документов удостоверяются за пошлину в пониженном размере (от 100 до 500 рублей).

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