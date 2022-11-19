Бесплатные кружки для детей во Владивостоке: как найти и куда отдать ребенка

Для юных жителей Владивостока работает много бесплатных кружков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для юных жителей Владивостока работает много бесплатных кружков, но не все родители об этом знают. «Комсомольская правда – Владивосток» составила подборку самых интересных детских центров, где точно получится найти занятие по предпочтениям и потребностям вашего ребенка.

Кружок спортивных бальных танцев «Траектория», 6+

Центр дополнительного образования детей «Эврика», улица Вязовая-1

Танцы помогают развиваться физически, эмоционально и социально. Любой даже самый необщительный ребенок на занятиях заводит новые знакомства, приобретает уверенность в себе. У него появляются новые друзья, с которыми его будут связывать общие интересы.

Уроки коллектива спортивных бальных танцев проходят в форме групповых занятий. Дети изучают основы хореографии, выступают на сцене и участвуют в различных танцевальных конкурсах.

Изостудия «Карандашик», 6+

Детско-юношеский центр имени Баневура, улица Хабаровская-9

Уроки изобразительного искусства развивают целый спектр качеств, умений и навыков ребенка – художественный вкус, умение видеть и понимать красоту в искусстве и в жизни.

Главная цель изостудии «Карандашик» – гармоническое развитие личности ребенка средствами эстетического образования, развитие его художественно-творческих умений и нравственное становление.

Шахматный клуб «Прометей», 6+

Детско-юношеский центр «Творчество», улица Некрасовская-58

В основе образования клуба лежит взаимосвязь теоретической и практической деятельности, использование логических заданий, игр на развитие памяти, креативного мышления, умение видеть ситуацию с разных сторон и внимания в сочетании с шахматными задачами.

Кружок изобразительных искусств «Лучик», 6+

Центр развития творчества «Надежда», улица Сабанеева-16

Рисование развивает мелкую моторику, помогает развивать усидчивость и самодисциплину. Пока ребенок маленький, он пытается выразить себя, свои способности подручными средствами. Одно из таких доступных средств – рисование.

Основные учебно-воспитательные задачи кружка: обучение основам рисования с натуры, по памяти и воображению, знакомство с законами композиции, развитие чувства понимания и распознавания творчества знаменитых художников и скульпторов.

Хоровая студия «Камертон», 6+

Дворец детского творчества, улица Океанский проспект-43

«Камертон» – образцовая хоровая студия, высокопрофессиональные педагоги, заслуги которых оценены специалистами культуры и образования. Они также являются инициаторами и организаторами городских конкурсов вокалистов «Соловушка» и фортепианных дуэтов «Жаворонок».

Здесь ребята познают азы музыкального мира, познакомятся с шедеврами мировой культуры, основами музыкально-творческой деятельности.

Руководит студией заслуженный работник культуры России Лифанова Наталья Георгиевна.

Кружок рисования «Счастливое детство», 7+

Центр детского творчества Фрунзенского района, улица Пологая-30

Проходят занятия по аппликации, лепке из пластилина, рисованию с использованием различных техник, а также изготовлению поделок.

Знакомясь с материалами, техникой и способами рисования, дети углубленно познают правила изобразительного творчества, закрепляя и расширяя знания о форме, цвете, композиции.

Художественный кружок «Акварельки», 4+

Центр дополнительного образования «Эврика», улица Вязовая-1

Кружок направлен на расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, укоренение художественных умений и навыков.

Ребята изучают все виды художественной деятельности, правила работы с разными материалами для творчества. Занятия проходят в игровой форме и развивают фантазию, творческое мышление, мелкую моторику рук.

Отличительные особенности – обучение ориентировано на разновозрастные группы учащихся и предполагает формирование навыков исходя из возрастных особенностей и индивидуальных возможностей.

Языковой кружок «Простой Английский», 5+

Центр детского творчества Фрунзенского района, улица Пологая-30

Занятия проходят в обучающей игровой форме, по индивидуальному образовательному плану и формирует у ребенка интерес к изучению иностранного языка и культуры англоязычных стран.

Кружок поделок из соленого теста «Мукосолька», 5+

Центр дополнительного образования «Подросток», улица Волкова-1А

Поделки из теста очень уж древняя традиция, но сейчас высоко ценится все, что сделано своими руками. Соленое тесто – очень популярный в последнее время материал для лепки.

В процессе создания новых форм и образов лепка позволяет детям выразить свое настроение, показать эмоции и развить богатое воображение и образное мышление.

Кружок «Умелые руки», 6+

Центр дополнительного образования «Подросток», улица Монтажная-7

«Умелые руки» представляет детям мир прикладного творчества, помогает освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Изучение многих технологических приемов в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, создает почву для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Литературный кружок «Дорогами сказок», 8+

Центр дополнительного образования детей «Эврика», улица Вязовая-1

Изучение мифов, преданий, сказок, выявление их сходства и различия дают основу пониманию своей и чужой культуры. Программа состоит из двух обучающих баз.

Первая – «Дорогами сказок». Ориентирована на понятие сказки как фольклорного жанра, общую классификацию сказок, отличие народной сказки от авторской литературной, типологию основных персонажей волшебной сказки и их анализ.

Вторая – «Дорогами мифов и легенд». Ориентирована на изучение мифов, легенд и преданий, понятие жанра сказки, былины, легенды, их сходство и различие.

Дизайнерский кружок «Сфера», 6+

Центр развития творчества «Надежда», улица Сабанеева-16

Основные учебно-воспитательные задачи по данному направлению: обучение различным техникам работы с материалами, инструментами и приспособлениями. Развитие чувства формы, глазомера и цветоощущения. Расширение творческого воображения, знакомство с основами дизайна.

Кружок по работе с речью «Говорун», 4+

Центр дополнительного образования детей «Эврика», улица Вязовая-1

Кружок социально-педагогического направления. Предназначен для развития и коррекции устной речи детей, воспитания любви к родному языку, верного звукопроизношения, а также выразительности и четкости речи.

Занятия проходят в игровой форме и развивают фантазию, творческое мышление, мелкую и общую моторику рук, дыхание.

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