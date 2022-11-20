Житель Приморья столкнулся ночью с тигром

Тигр не особо был рад внезапному гостю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае встреча с тигром явление хоть и не частое, но достаточно привычное. Полосатые попадаются людям на глаза даже посреди белого дня, однако в этот раз хищник предстал перед человеком ночью в районе Новонежино. И стоит отметить, не на самом безопасном для внезапного гостя расстоянии.

Приморцу повезло, что он находился за рулем автомобиля. В свете фар на него смотрел краснокнижный зверь крупных размеров, мужчина за кадром ласково назвал его киса. Скорее всего тигр ничего не услышал, да и свет, бьющий в глаза явно его не обрадовал. Насмотревшись на нарушителя своего спокойствия, зверь ушел подальше в лес.

Стоит отметить, что ранее «Комсомолка» уже писала про похожий случай встречи с диким животным. В Кировском районе люди устроили гляделки с краснокнижным хищником. В таких ситуациях важно не провоцировать тигра. Если вы увидели полосатого, находясь в салоне авто, лучшее, что можете сделать, это полюбоваться им издалека и отправиться дальше. Так и поступили герои этой истории, поэтому теперь люди могут восхищаться прекрасными кадрами с этим редким зверем.

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