Ремонтные работы после череды смертей в Приморском океанариуме обошлись в 6 миллионов рублей

Гидроизоляцию, о которую травмировались белухи, наконец починили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Близится к финалу скандальная история, эпицентром которой стал Приморский океанариум. В учреждении устранены опасные для жизни млекопитающих и рыб нарушения. По крайней мере, об этом сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Количество найденных нарушений не сосчитать. «Комсомольская правда – Владивосток» подробно рассказывала о них в хронологическом порядке: речь идет и о несвоевременной очистке резервуаров, и о строительных отходах, которые хранили в метре от морских млекопитающих. К дисциплинарной ответственности привлекут 5 должностных лиц учреждения, однако в прокуратуре не раскрыли, как идет расследование двух уголовных дел по факту халатности в отношении океанариума.

– По результатам рассмотрения акта реагирования организовано взаимодействие между службами. <...> Ежемесячно утверждаются графики уборки, обеспечена очистка вольеров с использованием «водных пылесосов». Приняты меры к раздельному содержанию самцов афалин, усилен контроль за хранением кормовой продукции, соблюдается температурный режим хранения, установлено навесное оборудование для увеличения эффективности работы системы жизнеобеспечения, – сообщили во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что отремонтирована также многострадальная гидроизоляция: об нее не раз травмировались белухи. Приобретены и установлены запчасти для очистки вольеров. Примечательно, что общая сумма работ превысила 6 миллионов рублей. Более того, организации грозит административная ответственность по статьям «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)», «нарушение требований технических регламентов». Однако сумма штрафов вряд ли превысит 110 тысяч рублей.

С 2018 года в океанариуме погибло не менее 200 рыб. Осенью 2022 года в учреждении подтвердили смерть скатов и афалины. Стоимость умерших обитателей превышает 5 миллионов рублей. В общем, многие скандальные слухи о «Моргариуме», как комплекс прозвали в соцсетях, оказались правдивы. Но сколько еще тайн здесь охраняют?

Стоит отметить, в учреждении прошли серьезные кадровые рокировки. Новым директором океанариума в конце минувшего года стала кандидат биологических наук Ольга Шевченко.

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