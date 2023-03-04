Впервые о закрытии стало известно в середине февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Часть отделений «Почты России» во Владивостоке закрылись на ремонт. Отправной точкой стал филиал на улице Хабаровской, 19, возле которого в феврале проходили митинги жителей Фрунзенского района. Отстоять отделение связи не удалось – его закрыли на ремонт, но споры вокруг этой ситуации продолжаются до сих пор. Активисты уверены, что точка может не открыться совсем, поскольку некоторые работники попали под увольнение. Между тем, без филиала остались жители острова Попова и еще нескольких микрорайонов города. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

Впервые о закрытии стало известно в середине февраля. В сети появилась информация о ликвидации отделения №78 на улице Хабаровская, 19, которое обслуживает владивостокцев из Фрунзенского района. С 22 числа жителей Амурской, Комсомольской, Садовой, Союзной, Томской, части Океанского проспекта и проспекта Острякова вынуждены пользоваться другим филиалом в километре от прежнего – №106 на Партизанском проспекте, 19. Хотя здесь работает одновременно пять окон, расположение подходит не всем клиентам.

Целыми дворами и домами народ собирал голоса, чтобы показать губернатору документ в надежде что-то решить. 500 человек подписались под бумагой. Пока готовился ответ, люди пытались разобраться в ситуации сами, обратившись в СМИ, прокуратуру и к общественникам.

По словам заместителя начальника Владивостокского почтамта Нины Килиной, причина заключается в обветшалости помещения. Она подчеркнула, что сотрудников переведут в другие отделения, пока не будет проведен ремонт – через полгода. Старожилы без оптимизма относятся к этим словам – боятся, что точку ликвидируют совсем. Одна из активисток, которая лично знакома с сотрудниками почты, рассказала «КП», что перед 22 февраля от руководства заведующей отделением поступила просьба написать заявление по собственному желанию.

– Девочки, которые здесь работали в последнее время, они хотели продолжать это делать. Я лично с ними разговаривала. Они держались за эти места, потому сегодня непросто найти другие.

Тем не менее, отмечает пенсионерка, просьба была адресована только одной сотруднице. Остальных пообещали трудоустроить. Некоторые источники, близкие к организации, утверждают, что в городе идет оптимизация – от лишних филиалов избавляются, потому что они несут убытки.

По словам местных жителей, в 78-е отделение каждое утро стекались десятки людей. Их обслуживали двое-трое сотрудников, которых все давно знали лично. Очереди небольшие, но были. Факт того, что ждать теперь приходится дольше – налицо, уверена одна из старожилов Амурской улицы, бабушка, собиравшая подписи. Путь новым маршрутом составит около 30-40 минут только до 106-го отделения, до других центров связи (на Океанском проспекте и Некрасовской) – больше часа.

Большой заговор?

Поскольку добиться своего у жителей микрорайона не удалось, в ход пошли самые разнообразные теории вплоть до большого заговора. Жалоба в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело собрала 200 подписей. Суть документа на имя главы приморской прокуратуры Сергея Столярова заключалась в том, что от горожан якобы скрывались реальные мотивы ликвидации почтового отделения. Там же написано, что решение организации может быть принято только после согласования с федеральным органом власти и при соблюдении ряда критериев: на один филиал приходится не больше 15 тысяч человек (в микрорайоне «Корейка» живет больше 25 тысяч), и расстояние между филиалами не должно превышать 1,5 километра.

Не успел прийти ответ, как местный активист Леонид Любинский начал готовить новое письмо. На этот раз с жалобой на журналистов и заведующую отделением за то, что они якобы дезинформируют людей о проблемах отделения, связанных с изношенностью здания – около 30 подписей.

Ситуация напоминает борьбу с ветряными мельницами Дон Кихота, поскольку официально «Почта России» уже запустила ремонтные работы по нескольким адресам. До концы июля 2023 года реконструкция пройдет в отделении №5 на Горной, №34 на Фадеева, №35 на Интернациональной, №80 на Космонавтов, в филиале на острове Попова и в точке на Хабаровской. Информация об этом находится на входной двери почты. Там же уточняется, что обслуживание перенесено на Океанский проспект.

Некоторые нестыковки все же в этом деле есть. Например, изначально в организации сообщили, что переносят филиал по другим причинам:

– Мы временно с 22 февраля закрываем отделение 690078 из-за недокомплекта штата. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства. Для тех, кого почтальоны обслуживают на дому, ничего не изменится: как и прежде, сотрудники почты будут доставлять пенсии, пособия, принимать оплату коммунальных услуг, принесут по заявкам продукты и другие товары, – ответили в пресс-службе «Почты России».

К слову, на письмо губернатору отреагировало региональное Минцифры – в ведомстве попросили жителей обратиться в «Почту России» за объяснением. При этом, когда появилась информация о реконструкции региональных филиалов, федеральное ведомство отмечало, что регулировать ремонт будут местные администрации. В самой организации с приходом нового главы Минцифры начали обсуждаться новые дополнительные источники финансирования и контроль над статьями расходов.

Мы уже уточнили, что в городе перестали работать пять отделений связи. На замке, по данным сайта АО, оказался еще филиал №39 на Енисейской, на Школьной, 1, №69 на проспекте 100-летия Владивостока, на Жигура, 26, на Верхнепортовой, 2, на Котельникова, 22, и в поселке Парис.

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