Отец-одиночка шесть лет насиловал маленькую дочь на Камчатке

Девочке было в районе 10 лет, когда начались изнасилования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камчатский Следственный комитет завел уголовное дело на 47-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании собственной дочери 2007 года рождения. На протяжении шести лет он сексуально издевался над девочкой. На данный момент обвиняемый заключен под стражу.

– Мужчина обвиняется в семи эпизодах преступлений, сопряженных с сексуальным насилием над собственной дочерью: пункт «б» часть 4 статьи 132 УК РФ (3 эпизода), пункт «а» частей 3 статьи 132 УК РФ, пункт «б» часть 4 статьи 131 УК РФ, пункт «а» часть 3 статьи 131 УК РФ (2 эпизода)), а также в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженных с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ), – отметили в ведомстве.

В материалах уголовного дела сообщается, что изнасилования проходили с 2016-го по 2022 годы. При этом ребенок не говорил о происходящем ни родственникам, ни матери, которая по неизвестной причине никак не участвует в жизни дочери. Права на воспитание девочки принадлежат отцу, а женщина не живет вместе с ними.

На первый взгляд может показаться, что бабушке и дедушке, живущим своей жизнью, судьба ребенка тоже оказалась безразлична. Но в СК отмечают, что происходящее в семье между отцом и девочкой не просачивалось за ее пределы. В этой ситуации мог сыграть роль авторитет родителя, который воспитывал пострадавшую почти с рождения, свое место имеет и непонимание ситуации в силу возраста несовершеннолетней.

По ходатайству органа следствия мужчина содержится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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