Команда, в которой участвовал Алексей, называлась «Шпана». ФОТО: Личная страница Алексея Коляда

В зоне СВО скончался чемпион Приморской лиги КВН Алексей Коляда. О его смерти рассказал директор школы поселка Новый, в которой учился мужчина.

В нулевые Михаил Скобенко, как и сегодня, продвигает клуб веселых и находчивых в Приморье. Команда, в которой участвовал Алексей, называлась «Шпона», что расшифровывается по первым буквам как: школа поселка Новый.

– Для родителей их ребенок всегда самый лучший, но так как я был руководителем команды, то достаточно близко принимал к сердцу проблемы своих ребят, – вспоминает директор. – Леха был резким, поселковым, но четким пацаном. Мне такие ребята нравятся – такой в спину не ударит. Те, кто его знал, относились к нему замечательно.

В начале двухтысячных шансов проявить себя местным пацанам в поселке не было. ФОТО: kot_leopoldt

В начале двухтысячных, отмечает Михаил Эдурдович, многообразия и шансов проявить себя местным пацанам в поселке не было, поэтому КВН стал для них единственной дорогой выбраться из захолустья. Вокруг клуба собрались те ребята, которым нравилось писать шутки, смеяться, репетировать и выступать на фестивалях. В их числе оказался Алексей.

– Наша команда она никогда не играла на сцене – они какие есть в жизни, такими же они оставались на сцене. Леха как был резкий парень, так он их и играл, и ему все верили. Он, как и вся команда, стал чемпионом высшей лиги Приморского КВН в 2004 году. В 2005 тогда мы стали чемпионами Находки.

В начале двухтысячных после школы, в которой Алексей проучился 11 классов, он пошел в армию. Отслужил и продолжил играть в клубе вплоть до 2009 года. С этих лет дорожки с директором разошлись, общение сократилось до поздравлений в социальных сетях, но смерть давнего друга оказалась ударом.

Михаил Эдуардович узнал информацию о гибели своего протеже от других бывших учеников. «Их там у меня много», – отметил он.

Маме Леши, по словам нашего собеседника, сейчас нездоровится. Она много лет проработала библиотекарем в школе. У двоих сестер парня все хорошо – одна из них работает учителем младших классов тоже здесь, а старшая – Галина – служит в полиции.

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