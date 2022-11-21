Мы собрали топ новостей с 18 по 20 ноября. Фото: КП – Владивосток

Редакция «Комсомольской правды» по традиции собрала самые громкие новости, которые произошли на выходных с 18 по 20 ноября. В этой подборке рассказываем о смертельном ДТП, вспоминаем жуткую историю похищения семьи, говорим о новом общественном пространстве во Владивостоке и затрагиваем другие, не менее интересные темы. Чтобы читателям было проще найти то, что их интересует в первую очередь, каждый материал мы разместили в определенной рубрике, например, «Дорожные происшествия» или «Погода».

НЕПРИЯТНО

Роженицы во Владивостоке остались без колбасы и мяса. Поставщик питания не исполнил контракт, за что был наказан УФАС Ведомство внесло ООО «ВлПрод» в реестр недобросовестных поставщиков. Немногим ранее государственное учреждение и компания заключили контракт на поставку колбасных и мясных изделий для родильного дома. Но, как стало известно сейчас, поставщик от исполнения отклонился, и роженицы остались без полноценного питания.

Также на выходных приморцев возмутил поступок автомобилистки. Жительница Владивостока решила прогуляться по Покровскому парку прямо за рулем своего авто, чем очень разозлила пешеходов. Люди прозвали девушку автохамкой и попросили сотрудников ГИБДД наказать ее за такое поведение.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

У жителей Владивостока появилось уютное общественное пространство. На Успенского завершили благоустройство сквера по программе «1000 дворов Дальнего Востока». Здесь заасфальтировали пешеходные дорожки и несколько придомовых дорог, установили детские карусели, опоры уличного освещения (свет обещают подключить до конца месяца), скамейки, турники и небольшую сцену для проведения различных мероприятий. Но больше всего местные жители рады спортивной площадке для игры в футбол и баскетбол.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

В Арсеньеве заведено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в укрывательстве особо тяжкого преступления. Речь идет о похищении людей. Супружескую пару из Приморья еще в марте 2018 года похитили неизвестные. Вместе с ними оказалась и несовершеннолетняя дочь, а позже разбойники добрались и до сына. «Комсомолка» напомнила о том, как развивалась эта ужасная история, и что стало с ее участниками.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Ужасная трагедия произошла в районе Автовокзала в Фокино. Утром 20 ноября местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу, часть машин ее пропустила, когда она дошла до середины дороги, на полной скорости ее сбила Toyota Corolla. Пострадавшая получила тяжелейшие травмы и позже скончалась в больнице. Подробности этой трагедии читайте в материале dv.kp.ru.

ПОГОДА

Приморцы обсуждали погодную аномалию, которую пообещали синоптики, начиная с 21 ноября. По словам специалистов, в некоторых районах пройдет снег и похолодает до -12°C. Подробности читайте в материале dv.kp.ru.

ОБЩЕСТВО

Жители Приморского края от 14 лет могут записаться на бесплатные занятия по начальной военной подготовке (НВП). Мероприятие организовано региональным отделением Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, сообщает «КП – Владивосток».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

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