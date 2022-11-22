Главный синоптик Приморья рассказал, какими будут последние пять дней ноября

Каждый новый атмосферный фронт будет приносить с собой новые порции холодных воздушных масс. Фото: Игорь НОВИКОВ

Последняя пятидневка ноября в Приморье может быть с частыми осадками. Об этом лично заявил главный синоптик края Борис Кубай. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По словам начальника Приморскгидромета, погода в последние пять дней ноября в крае может быть неустойчивой, с частыми осадками. Все это из-за часто образующихся и проходящих над Приморье атмосферных фронтов.

– Вначале фронты будут делить Приморье твердыми и жидкими осадками на север и юг, а после 28 ноября снег может наблюдаться и на юге края, – уточнил Борис Кубай.

Во Владивостоке по мере появления новых атмосферных фронтов будет холодать. Самым холодным, пока что, прогнозируется день 1 декабря, когда утром термометры в столице края покажут отметки -12…-15 градусов, а в крае -25…-30.

– Правда, поскольку заток новых порций холода прекратится, температура снова пойдет на повышение и к концу первой пятидневки декабря на юге приблизится к нолю, а на севере к -5…-10 градусам, – подытожил главный синоптик края.

Ранее «КП-Владивосток» сообщала, что уже 28 ноября в приморской столице сильно ухудшится погода. Резкое понижение температуры, снег и дождь могут привести к коллапсу на дорогах. Прогнозируется, что количество осадков может составить месячную норму, а продлится снегопад в течение нескольких суток.

Напомним, во Владивостоке почти всю неделю, кроме понедельника, 21 ноября, погода без осадков. Лишь в пятницу город накроет облачностью, и пройдут небольшие дожди. В последующие ночи температура воздуха в пределах 0…-3 °C. Днем в среду и четверг +1…+4 °C, в пятницу на 2-3 градуса выше.

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