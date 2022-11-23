Несколько отдаленных сел Приморья получили стабильный мобильный интернет билайн

Фото: Департамент пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

В частности, на наземные каналы перевели села Беневское, Кишиневка, Приозерное, Муравейка, Еловка. В 2021 году такую же работу провели в 14 удаленных селах края: Глубинное, Гродеково, Красный Яр, Ленино, Верхняя Бреевка, Богополь, Ясное, Изюбриный, Виноградовка, Суворово, Заветное, Сержантово, Киевка и поселок Поляны. В 2022 году в двух из этих сел - Заветное и Ленино – технические специалисты увеличили скорость мобильного интернета, расширив канал связи.

Благодаря проведенным работам жители получили стабильный 4G, который позволяет комфортно общаться по видеосвязи, смотреть фильмы и играть в онлайн-игры, а также решать другие задачи в сети. Теперь абоненты билайн в этих населенных пунктах могут отправлять объемные файлы, быстро находить нужную информацию в сети, смотреть трансляции, эфиры и другой видеоконтент.

Ранее в Приморском крае билайн запустил технологии VoLTE* и VoWiFi**, которые позволяют совершать голосовые вызовы через сеть 4G или Wi-Fi. Сервисы обеспечивают высокое качество голосовой связи, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником. Теперь жители населенных пунктов, в которых появился 4G, также могут разговаривать по телефону с новым качеством голосовой связи.

- Билайн ведет работу по обеспечению надежной связью удаленных населенных пунктов не первый год, это – часть нашей программы по улучшению качества связи в регионе. Мы понимаем, как важно жителям и городов, и небольших населенных пунктов пользоваться всеми современными сервисами с комфортом. Кроме того, за прошедший год мы существенно увеличили скорость мобильного интернета во всем Приморском крае, проведя несколько оптимизаций нашей сети 4G в регионе. Эта работа позволяет большему числу абонентов одновременно решать задачи в сети на комфортной скорости, - комментирует директор Приморского отделения билайн Андрей Сергиенко.

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* Голос через LTE. Подробнее - на beeline.ru

** Голос через Wi-Fi. Подробнее - на beeline.ru