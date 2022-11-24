Новый закон о такси упростит самозанятым доступ к работе в такси

Сейчас самозанятые не могут сразу приступить к работе в такси. Чтобы получать заказы в агрегаторах, им необходимо завести ИП, пройти ряд бюрократических процедур, и только после этого они могут выйти на линию. А главное — работать на себя. Ситуацию может исправить принятие нового закона о такси. Документ разрабатывается несколько лет и сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Пока прошел только одно чтение.

Действующий закон о таксомоторных перевозках начал действовать в 2011 году, а писали его еще раньше. Поэтому он не учитывает современных реалий. В том числе интересов водителей, которые хотят работать или подрабатывать перевозками пассажиров. Простыми корректировками старого закона — не ограничиться. Поэтому решили разработать новый документ.

Один из острых вопросов, который призывают исправить, — разрешить самозанятым работу в такси без лишней бюрократии. Чтобы люди напрямую могли подключаться к сервисам и не платить комиссию компаниям-«подключашкам» — так на слэнге называют конторы, которые за комиссию подключают водителей к агрегаторам.

- Разрешение на работу в такси для самозанятых — позитивное изменение в отрасли, - считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Недовольны могут быть разве что организаторы-посредники. При запрете на работу в удобном налоговом режиме водители просто начнут искать способ работы без оформления. В результате запрет самозанятости в такси может привести к дестабилизации ситуации на рынке труда.

Федеральный Минтруд ожидает, что к 2030 году в стране будет до 12 миллионов самозанятых. Минувшим летом Федеральная налоговая служба уже сообщала о преодолении отметки в 5 млн самозанятых. Гибкий налоговый режим удобен людям: можно честно платить налоги (4 — 6% в зависимости от клиента: физлица или юрлица), выдавать чеки. При этом все опции, включая регистрацию, происходят через мобильное приложение.

Такси — растущий сегмент рынка транспортных услуг. В нем задействованы около 1,5 млн человек. В российских городах такси стало полноценной частью общественного транспорта. А еще — важным источником подработки для населения. Одни совмещают перевозки (не всегда легально) с основной работой, для других — это постоянный доход. Разрешение на работу самозанятых позволило бы рынку выйти из тени, вырасти налоговым отчислениям в бюджет.

В ноябре этого года Пресненский суд Москвы запретил одному из ведущих агрегаторов допускать к заказам самозанятых без ИП. Отрасль ждет скорейшего принятия нового закона, чтобы таких споров больше не возникало. Чиновники обещают провести второе и третье чтение уже до конца года.

Если в законопроекте на стадии чтений не утвердить прямое разрешение для самозанятых, то подобные решения судов против участников рынка таксомоторных перевозок исключат легальный доступ в профессию простых жителей.

- Новый закон дает самозанятым возможность легализации доходов. Налоги обязаны платить все, работать «в черную» больше не получится. При этом самозанятые должны уплачивать налог в 4%, а не 13%, как все прочие работники. В нынешней непростой экономической ситуации лишить водителей возможности работать в режиме самозанятости — значит создать дополнительный барьер для работы в такси для новых водителей и лишить заработка тех, кто сейчас работает в этом режиме, - убежден председатель Московского профсоюза таксистов «ДОБРО» Николай Кодолов.

КОНКРЕТНО

Как самозанятые смогут брать заказы в такси после принятия закона

Водитель сможет напрямую заключить договор с компанией-агрегатором. С учетом современных интерфейсов, не придется ехать в офис, подписывать бумаги. Соглашение можно будет прочитать и подписать «виртуально». При этом в регионах будут созданы информационные системы, куда перевозчики будут отправлять сведения о водителях и автомобилях. Этот элемент необходим, чтобы повысить безопасность услуги.