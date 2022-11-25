Рассказываем о самых интересных событиях с 21 по 24 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рабочая неделя подходит к концу, а это значит, что настало время подвести итоги и обсудить, что же произошло за эти дни в Приморском крае. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» составила топ самых громких новостей с 21 по 24 ноября, подробности читайте в материале dv.kp.ru.

НЕПРИЯТНО

С 20 ноября дорога в маленьком и тихом городке Фокино навела много шума. Началось все с того, что рано утром в субботу здесь погибла 20-летняя девушка. Чуть позже, когда местные жители стали негодовать, рабочие начертили долгожданную после ремонта трассы дорожную разметку. Однако и после этого фокинцы нашли что обсудить.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

История с живодерками из Владивостока в одночасье стала резонансной, когда в сети появилась фотография мертвого кота и девушки с неформальным макияжем, которая держала его отрезанную голову. Приморцы пришли в ярость от увиденного кошмара: руки в перчатках, на скамейке пакет, предположительно, с трупом животного. Сотни людей писали гневные комментарии с призывами наказать «убийц», попутно выясняя, что это за личности, где живут и учатся. Местные даже объединялись в команды, скандируя «Самосуд», чтобы устроить совсем еще школьницам суд Линча. Что из этого вышло, читайте в материале dv.kp.ru.

ОБЩЕСТВО

Отгремел самый строгий, но красивый конкурс от «Комсомольской правды» – «Леди в погонах». Жители края на протяжении пяти дней голосовали за умниц и красавиц, которые оберегают покой приморцев. На данный момент идет подсчет голосов, а читатели пока что могут почитать об участницах.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Проявить себя и продемонстрировать свои навыки на международных соревнованиях решил спортсмен из Уссурийска Дмитрий Киреев. Чемпионат мира по карате-до Шотокан Казэ Ха – заветная цель мужчины. Покорять ее он отправился не один, а вместе с командой. Вернулся на родину Дмитрий уже призером. Приморец занял второе место в дисциплине ката среди мужчин старше 50 лет и обошел сильнейших спортсменов других стран. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

А Марина Самсонова из Приморья представила край на популярном кулинарном шоу. Жительница Артема стала участницей телевизионной программы «Король десертов. Кубок Агзамова» (16+) на «Пятнице». О том, как отреагировал известный кулинар на блюдо нашей землячки, читайте в материале dv.kp.ru.

Неделя выдалась «звездной», потому что еще одна жительница Приморского края заявила о себе на всю страну. 31-летняя Марина Василишина захотела узнать, кто же настоящий отец ее полугодовалого сынишки. Для этого жительница города Спасска-Дальнего обратилась на шоу, где специалисты помогли разобраться в любовном треугольнике. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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