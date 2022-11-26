Крупнейшие международные соревнования по вольной борьбе среди юношей стартовали во Владивостоке

Мероприятие запустили в субботу, 26 ноября. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Во Владивостоке стартовали Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей памяти тренера-преподавателя Гусейна Асалиева. Мероприятие запустили в субботу, 26 ноября, в спорткомплексе «Олимпиец». В первый день прошли предварительные встречи до выявления финалистов. Основные бои состоятся 27 числа. Подробности – в фоторепортаже «КП».

В 2021 год состязания могли стать еще масштабнее, но помешала пандемия коронавируса. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В турнире примут участие более 400 участников из разных регионов России. Их возраст варьируется от 10 до 15 лет. По словам организаторов, данное мероприятие является крупнейшими детско-юношескими соревнованиями не только на Дальнем Востоке, но и во всей России. Победители получат звание «Кандидат мастера спорта» и чемпионский пояс.

Соревнования проводятся при поддержке федерации спортивной борьбы Приморского края. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Перед собравшимися выступил мэр Владивостока Константин Шестаков:

– От лица администрации города и от лица жителей Владивостока я поздравляю нас всех с этим большим спортивным праздником. Сегодня перед вами стоит задача показать ваши умения и силу духа, которые вы натренировали за эти годы. Пусть соревнования пройдут для вас без травм, а победу одержит сильнейший.

Победители получат звание «Кандидат мастера спорта» и чемпионский пояс. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В 2017 году руководитель и тренер детского спортивного клуба по вольной борьбе «Спарта» Расим Мирзоев предложил провести детский турнир памяти своего первого тренера Гусейна Асалиева. С тех пор мероприятие получило статус всероссийского. В 2020 году в соревнованиях приняли участие бойцы из Азербайджана, Монголии, Армении, КНР, Узбекистана и Таджикистана.

В 2020 году в соревнованиях приняли участие бойцы из Азербайджана, Монголии, Армении, КНР, Узбекистана и Таджикистана. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В 2021 год состязания могли стать еще масштабнее, но помешала пандемия коронавируса. В этом году на борцовских коврах схлестнулись спортсмены из Сибири, Дагестана, Азербайджана, Монголии и Армении.

С 2017-го мероприятие получило статус всероссийского. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

– Этот турнир является крупнейшим соревнованием не только на территории Дальневосточного Федерального округа, но и России. Он носит характер увековечивании наших наставников и отметить важнейшею роль государства в развитии детского спорта и укрепления дружественных связей с зарубежными странами, – отметили организаторы.

Их возраст варьируется от 10 до 15 лет. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Соревнования проводятся при поддержке федерации спортивной борьбы Приморского края, министерства спорта Приморского края по физической культуре и спорту, администрации Владивостока.

В турнире примут участие более 400 участников. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Основные бои состоятся 27 числа. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В первый день прошли предварительные встречи до выявления финалистов. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Турнир прошел в спорткомплексе «Олимпиец». Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

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