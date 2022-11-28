Низкий поклон мамам!

27 ноября 2022 года мы отмечаем нежный и важный праздник. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дорогие женщины Приморья!

Примите мои искренние поздравления с прекрасным и светлым праздником – Днем матери!

Мама – самый родной, самый дорогой человек на свете. Вы, милые женщины, дарите нам жизнь, растите нас, воспитываете, окружаете безграничной любовью, преданностью и заботой на протяжении всей нашей жизни. Только мама всегда поймет и простит, по-особому поддержит в трудную минуту. Счастье матери – в счастье ее детей.

Реализации семейной и демографической политики в Приморье уделяется самое пристальное внимание. Количество семей в регионе превышает 253 тысячи, в них воспитывается около 355 тысяч детей. Почти 23 тысячи семей – многодетные. Мы предусмотрели для приморских семей с детьми 21 меру социальной поддержки. Только в этом году направили на эти цели 13,7 миллиарда рублей.

Продолжаем реализовывать программы федерального и регионального материнского капитала, создаем возможности для улучшения жилищных условий по программе «Семейная ипотека». Мамы, находящиеся в декретных отпусках или имеющие детей до семи лет, могут бесплатно повысить квалификацию или переобучиться по наиболее востребованным специальностям.

В конкурсе «Семья года» в этом году приняли участие 39 приморских семей в номинациях «Многодетная семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Молодая семья», «Золотая семья». Победителем всероссийского конкурса в номинации «Сельская семья» признана одна из семей нашего края.

Сердечно благодарю вас, дорогие женщины, за бесценный материнский труд. Низкий поклон многодетным и приемным мамам, а также воспитывающим ребят с особенностями здоровья. Ваши любовь и участие способны творить чудеса!

Спасибо вам за сердечную доброту, мудрость и терпение. Пусть ваши дети и внуки радуют вас своим вниманием и успехами. Будьте здоровы, любимы и счастливы!

Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко

Олег Кожемяко. Фото: Правительство Приморского края

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как быстро и легко обмениваться новогодними подарками? Рассказываем о шести способах

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.