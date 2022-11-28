Топ новостей от «Комсомолки»: пропавшее лакомство, заминированный ТЦ, страшное ДТП и многое другое

Мы собрали нашумевшие новости с 25 по 27 ноября. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

28 ноября Приморье накрыло снежной волной, в снегопад лучше всего спрятаться дома под теплым пледом с чашкой горячего чая и открыть топ новостей от «Комсомольской правды». Редакция собрала самые громкие события, которые произошли в крае с 25 по 27 ноября.

НЕПРИЯТНО

Около полумесяца жители города Фокино остаются без горячей воды. В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» обратился мужчина, который рассказал, что местные буквально на грани. Приморец просит, чтобы правительство вмешалось в ситуацию. Но обо всем по порядку – в материале «КП».

26 ноября жители Владивостока заметили, как из ТЦ «Первореченский» эвакуировали персонал и покупателей. Как рассказали «КП» сотрудники одного из магазинов, на месте работала полиция, администрация сообщила, что здание могло быть заминировано. Чем закончилась эта история, читайте в материале dv.kp.ru.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

С прилавков магазинов Владивостока пропало лакомство знакомое каждому приморцу. Теперь придется с тоской вспоминать тот самый сырный и хрустящий вкус, который радовал любителей кино. Марка Jolly Time может больше никогда не вернуться на стеллажи, сообщает «КП».

И СМЕХ, И ГРЕХ

Житель Владивостока, который на вечеринке решил пострелять из боевого ружья, пришел в полицию. По его словам, видеоролику уже больше трех лет. Подробности – в материале «КП».

ОБЩЕСТВО

В это непростое время каждый житель нашей необъятной страны старается оказать посильную помощь тем, кто сейчас находится в зоне СВО. И не всегда эта помощь только материального характера. Очень часто поддерживает бойцов и доброе слово, сказанное от души. Так, к морпехам 155-й бригады ТОФ обратился и народный артист, певец, актер и поэт Олег Газманов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

26 ноября во Владивостоке произошло жесткое ДТП в районе Лесного кладбища. По словам очевидцев, один из автомобилей не пропустил другой при развороте. В результате столкновения погибла женщина, сообщает «КП».

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