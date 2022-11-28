Вероятно, разгерметизация хлора произошла на металлобазе. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Дымка и резкий специфический запах – так описывают вещество, утечка которого произошла в одном из жилых микрорайонов Елизово, втором по величине городе Камчатки. В опасности оказался Верхний Пограничный, жители которого были вынуждены немедленно покинуть улицы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Спасатели полагают, что произошла утечка хлора.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», концентрация вредного дыма обнаружена на Нагорной, 10. Жители сообщили о дымке и резком химическом запахе. Как полагают спасатели, при утилизации баллона в пункте металлобазы произошла разгерметизация вещества, по запаху и цвету похожего на хлор.

Сотрудники пожарной-спасательной части №7 Елизовского гарнизона оперативно выехали на место и оградили вещество водяной завесой. Химическая служба специализированной пожарной части тоже прибыла. Жителям домов поблизости еще несколько часов нельзя выходить из помещений. К счастью, угроза, подчеркнул старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю Иван Лемихов, полностью устранена. Предельно допустимой концентрации не обнаружили, о чем стало известно после экспресс-тестирования.

Так или иначе, Елизовская городская прокуратура проверит исполнение законодательства об отходах потребления после инцидента на металлобазе, где, вероятно, и произошло ЧП. Если вина организации подтвердится, ее руководство привлекут к ответственности.

Хлор – газ с резким запахом, который тяжелее воздуха и при испарении становится похожим на туман – может быть серым или желто-серым. В дымке многие могут ощутить «металлический» или «сладковатый» привкус. При вдыхании высоких концентраций хлора человек может погибнуть.

Напомним, в 2021 году на Камчатке случился крупный пожар на ТЭЦ. Все произошло рядом с краевой столицей.

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