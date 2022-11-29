С ледяной коркой на тротуарах Владивостока борются больше 200 специалистов

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Фото: Администрация Владивостока

Мокрый снег и дождь, а также перепады температуры, ударившие по Приморью, доставили много хлопот коммунальщикам края. Специалисты трудятся в усиленном режиме, чтобы ликвидироваться последствия непогоды. Во Владивостоке техника работала всю ночь, поэтому основные магистрали расчищены. А вот дворы, за уборку которых отвечают управляющие компании, превратились в ледяную полосу препятствий. Чтобы привести город в порядок, с утра к ликвидации льда на пешеходных дорожках подключились 238 человек.

В мэрии Владивостока рассказали об увеличении количества людей, задействованных в уборке.

– Вручную очистка тротуаров, лестниц, переходов, остановок ото льда и снега идет сейчас во всех районах города. К этой работе подключены подрядные организации, бригады распределены по социально-значимым маршрутам, – отметили в оперативном штабе при муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий».

Тротуары расчищают вручную и с помощью техники. Фото: Администрация Владивостока

По словам специалистов, со вчерашнего дня на обработку дорог и тротуаров потрачено 775 тонн песко-соляной смеси, 132 тонны жидких реагентов и 98 тонн бионорда. Запасов реагентов хватает, работы планируется продолжить в круглосуточном режиме.

После снегопада трудно приходится и автомобилистам, и пешеходам. Водителей призывают не выезжать без особой необходимости, а пешеходам стоит соблюдать осторожность. Особенно важно отметить, что многие придомовые территории обледенели. ДТП и несчастные случаи сегодня, к сожалению, не редкость. В администрации города уже организовали мониторинг за качеством работы по расчистке УК. Жалобы местные жители могут написать в специальный чат-бот (http://t.me/adm_vl_bot). Также обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333.

– Работа по ликвидации последствий стихии находится на личном контроле главы города Константина Шестакова. В своих социальных сетях мэр информирует жителей о ходе работ и следит за обратной связью от жителей, которые обращают внимание на проблемные участки, – поделились в мэрии.

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