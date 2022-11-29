Дальневосточные губернаторы и мэры в одном списке с Макроном и Эрдоганом. Что такое «Гамбургский счет» и кто победил

Олег Кожемяко соревновался с главами прифронтовых регионов за «лучшего губернатора». Фото: Сергей БАЛАНОВ

Стал известен список победителей политической премии Российской Ассоциации по связям с общественностью. Шорт-лист номинантов по разным категориям включил в себя самых разных политических деятелей. За лучшую избирательную кампанию по президентским выборам, например, победу взял президент Франции Эмманюэль Макрон, уступив главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Но это в других странах. В российских номинациях неожиданно для многих выделились политики-дальневосточники. Рассказываем, при чем здесь губернаторы ДФО, кому уступил Олег Кожемяко и как отработали политтехнологи Камчатского края.

Не стоит думать, что статуэтки (награды премии размещены в виртуальном зале) урвали только единороссы. По достоинству оценили кампании и коммунистов, и «Новых людей», однако в номинации «Лучшая муниципальная кампания «партии власти» оказалась, конечно, только ЕР. В списки кандидатов вошли выборы в Думу Владивостока и гордуму Петропавловска-Камчатского. Сражались они с аналогичными выборами в парламент Омска, Твери, Горно-Алтайска и других. Несмотря на эффективную кампанию мэра столицы Дальнего Востока Константина Шестакова с формированием собственного блока мундепутатов, победил камчатский краевой центр. Здесь политтехнологи РАСО оценили изменение системы выборов (переход к одномандатным округам), качественный подбор и тренинг кандидатов. Не оставили без внимания тему мастер-плана города, представленного губернатором Владимиром Солодовым президенту Владимиру Путину.

В аналогичной номинации, только по выборам в региональный парламент, выиграла Сахалинская область. По достоинству оценили действия губернатора Валерия Лимаренко. Наряду с политтехнологиями, считают эксперты, очень эффективно чиновники внедрили и цифровые. Более того, до праймериз проводились тренинги кандидатов-единороссов.

На сладкое в РАСО опубликовали результаты в одной из самых живопетрещущих номинаций – губернатор года. Споры об этом не утихают, когда жители соседних регионов встречаются друг с другом. В шорт-лист попал Олег Кожемяко, глава Приморья. Политологи единогласно считают, что это за проявление активной позиции в СВО и помощь пострадавшим на Донбассе регионам, успешное завершение мобилизации.

Приз однако достался Вячеславу Гладкову, губернатору Белгородской области, а также Василию Голубеву, главе Ростовской области. Здесь симпатии политтехнологов не вызывают вопросов – речь о прифронтовых регионах. Оба чиновника обеспечили логистику снабжения, приняли основной объем беженцев, следует из комментария РАСО. Полный список призеров доступен на сайте организации.

Самой «странной» номинацией оказалась графа «Мэр года». Сюда даже попал Тимур Магинский, глава городского округа Находка, который должен был соревноваться с главами Казани, Салехарда, Череповца. Но премию не присудили. Объяснили это тем, что более 70% жюри проголосовали против всех.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Камчатка стала восьмым регионом ДФО, который взял шефство над территориями Донбасса и обязуется помогать в восстановлении инфраструктуры.

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