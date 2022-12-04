На Чукотке девушка «сражалась» с органами опеки, чтобы вернуть родного брата

Разбираемся, что ждет ребенка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась девушка, с просьбой о помощи. Тамара К. (все имена изменены) уверяет, ее родного брата отобрали у мамы без каких-либо оснований и документов. Сестра делает все возможное, чтобы органы опеки оставили в покое ее семью. Трагедия разворачивается в небольшом городке Билибино на Чукотке. И как у каждой истории, у этой есть две стороны медали. Наш корреспондент пообщался не только с Тамарой, но и с директором школы, в которой учится 11-летний Ваня, а также со специалистами, они дали свою оценку этой ситуации. Пытаемся сложить общую картину, чтобы разобраться, что же ждет ребенка.

ЧТО ЗА СЕМЬЯ?

В воспитании ребенка принимают участие, мама, бабушка, дедушка и отчим, сама Тамара живет в Хабаровске, поэтому всю историю услышала от близких, а затем решила взять дело в свои руки. Так что же все-таки произошло? По словам девушки, учителя задержали Ваню в школе, вызвали полицию, родственников об этом не предупредили, когда смогли дозвониться до бабушки, она забрала мальчика домой. Мы пообщались с директором школы, в которой учится ребенок, чтобы понять, почему учитель вызвал полицию.

– Ваня рассказал учителю, что его обижает отчим, она в свою очередь с социальным педагогом решили вызвать полицию, потому что ребенок неоднократно приходил в школу словно избитый. Он хороший мальчик, но очень сильно отстает по учебе, словно им совсем не занимаются. Я и Тамару учила, она вырвалась в Хабаровск, лучше бы ему остаться вместе с ней, а не с мамой и бабушкой, – высказалась Екатерина В.

КАК ЗАБРАЛИ ВАНЮ?

В тот вечер мальчика из школы забрала бабушка и отвела к себе домой. В школу на следующий день разрешила не идти, оставила с дедушкой, а сама ушла, так как ее вызвали в полицию. После того, что произошло дальше, Тамара поняла, сидеть сложа руки нельзя, нужно забирать брата.

– К дедушке пришли соцпедагог и двое полицейских, потребовали отпустить Ваню вместе с ними. Требования переросли в угрозы, сказали, что, если не отпустят добровольно, скрутят руки, а ребенка заберут. По крайней мере так мне рассказали родные. Ваню забрали и не предъявили при этом никаких документов, – объяснила Тамара.

А ГДЕ МАМА?

Мог ли отчим ударить ребенка? Девушка этого не отрицает, да и к тому же ее не было, когда все случилось. Ее охватывал ужас от того, что она не знала, куда забрали брата. Пришлось искать самостоятельно. А что же мама? Тамара уверяет, что их с Ваней мать больна гипертонией, поэтому все вопросы решает она. Из-за болезни женщина не может устроиться на работу, так как не может пройти медкомиссию, а болезнь развилась как раз таки после вторых родов. Сначала Ирина К. жила одна с двумя детьми на пособие по потере кормильца, уже тогда семьей заинтересовались органы опеки. Тамара рассказала, что, когда ей было 13, мама устроилась на коммерческое предприятие с хорошей зарплатой, однако ей пришлось уволиться и пойти поварихой в детский сад. А потом Тамара вырвалась из Билибино, нашла работу, начала новую жизнь, а у мамы с карьерой так и не сложилось. Женщине помогает бабушка ее детей.

«Над мамой измывались, по-другому это назвать не могу», – говорит девушка. Но для ребенка мама всегда самый лучший человек, в школе Ванину мать не считают образцом для подражания. Директор считает, что она начала увлекаться спиртным, отсюда конфликты с органами опеки и плохие оценки сына.

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ

Однако, вернемся к истории. Мальчика забрали, родственники не знали, где он. Знакомая Тамары рассказала ей, что видела Ваню в палате, в которой лежит ее ребенок. А в это время на дверь квартиры, в которой жил мальчик с матерью и отчимом прикрепили документы, в них было сказано, что ребенок будет какое-то время находиться в больнице. Насколько законны все эти действия корреспондент «Комсомольской правды» узнал у юристов.

Эти документы прикрепили к двери. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Действующим законодательством предусмотрено единственный повод немедленно (то есть без решения суда) отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится – это непосредственная угроза жизни ребенка или его здоровью. То есть угроза смерти, причинения вреда (в первую очередь, непоправимого) физическому или психическому здоровью ребенка вследствие поведения (действий или бездействия) родителей (одного из них) либо иных лиц, на попечении которых он находится, – объяснила управляющий партнер Коллегии адвокатов Приморского края «Kolesnikov, Belousova GROUP» Ольга Белоусова.

– Характер и степень опасности определяются в каждом конкретном случае индивидуально с учетом возраста, состояния здоровья ребенка, иных обстоятельств. При этом основанием для немедленного отобрания мальчика является акт органа исполнительной власти субъекта РФ, либо акт главы муниципального образования, который должен содержать в себе описание реальных, установленных и зафиксированных (а не предполагаемых) угроз жизни и здоровью несовершеннолетнего, а также доказательства.

Органы опеки и попечительства должны незамедлительно уведомить о принятии данного акта прокуратуру, и в течение семи дней после вынесения акта обязаны обратиться в суд с иском о лишении матери родительских прав или об их ограничении. В случае нарушения установленной и описанной выше процедуры немедленного отобрания ребенка, это не может быть законно. А доводы, приведенные в акте органа исполнительной власти субъекта РФ о немедленном отобрании мальчика, могут быть оспорены в судебном порядке, – добавил управляющий партнер Коллегии адвокатов Приморского края «Kolesnikov, Belousova GROUP» Максим Колесников.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Тамара обратилась за помощью к детскому омбудсмену, ей помогли подготовить нужные документы, чтобы она смогла оформить в дальнейшем опеку на своего брата и выступить, как его представитель. Девушка поняла, что Ване будет куда лучше с ней в Хабаровске, нежели в городе, где его могут вот так отобрать у родной матери. Из больницы мальчика забрала бабушка, без скандала не обошлось. Тамара рассказала, что полиция требовала объяснительную.

– Ване было очень плохо в больнице, он плакал, что к нему никто не приходил. А никто и не мог прийти, не знали ведь, где он. Я забрала его с собой в Хабаровск. Перед отъездом он все время был с мамой. Он понимает, что будет скучать, но говорит, что готов пойти в новую школу, ему это даже интересно. В Хабаровске будет гораздо больше возможностей для ребенка, мама со мной согласилась. Но мы обязательно будем приезжать на каникулы. Органы опеки нас больше не трогают, но с документами, на основании которых мальчика забрали, нам так и не дали ознакомиться. Словно скрывают их.

Также по словам девушки спустя время, когда она забрала медицинские документы Вани, она ознакомилась с тем, что там написали. В них было сказано, мальчик получил черепно-мозговую травму в тот день, когда задержался в школе. Не совсем понятно, как бы тогда он дошел с таким повреждением до школы. Чтобы во всем разобраться Тамара решила проверить здоровье брата с помощью томографии, диагноз не подтвердили.

Ване предстоит познакомиться с большим городом, обрести новых друзей и привыкнуть к временной разлуке с мамой. Однако в этой истории, скорее всего, ребенку это только пойдет на пользу, очень жаль, что он прошел через такую непростую и неприятную жизненную ситуацию из-за недопонимания и безответственности ос стороны, казалось бы, взрослых людей.

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