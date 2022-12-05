Мы собрали топ новостей с 2 по 4 декабря. Фото: КП – Владивосток

Первые зимние выходные прошли и принесли множество интересных событий. Редакция «Комсомольской правды» составила топ самых обсуждаемых новостей и разделила их на рубрики, чтобы читателю было удобнее найти то, что его действительно интересует.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

Память знаменитого российского журналиста, талантливого автора и медиаменеджера высочайшего класса – Владимира Сунгоркина увековечили во Владивостоке. Мемориальную доску торжественно открыли 3 декабря в ДВФУ. Место выбрали не случайно, во-первых, сам Владимир Николаевич в 1976 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Журналистика» (ныне ДВФУ), во-вторых, бывал здесь неоднократно, выступая на ВЭФ.

О долгожданном рыбном рынке во Владивостоке говорили еще в 2021 году, строительство переносится уже несколько лет. Однако подзабытая история вновь может стать актуальной. Минпромторг посчитал, что в России необходимо создать рыбные ярмарки и даже рыбного гида. О такой необходимости заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на всероссийской конференции «Малая и средняя торговля в России-2022».

ОБЩЕСТВО

Региональное правительство в Приморье опубликовало постановление о предельных значениях на рост тарифов коммунальных услуг. Индексация пройдет 1 декабря, по новым ценам потребители платить будут уже в январе. Это уже вторая индексация на текущий год, решение о которой приняли в конце сентября.

Следователи совместно с ФСБ задержали вице-мэра Владивостока и бывшего директора департамента земельных отношений Наталью Соколову. Такая же участь постигла в эту же пятницу, 2 декабря, экс-главу управления муниципальной собственности дальневосточного центра Армена Карапетяна. Бюджету Приморья, считают специалисты, они нанесли не менее 77,9 миллиона рублей ущерба. Об этом заявили в региональном СУ СК РФ. Подробности в материале dv.kp.ru.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

Первый день зимы навсегда останется в памяти юной жительницы Приморья. Случилось все в 17:30 часов в районе проспекта 100-летия Владивостока, 37. Девочка шла из школы домой, как вдруг к ней подошли двое мужчин в синих куртках и предложили погладить собаку. После отказа неизвестные продолжили преследовать ребенка и спрашивать, нравятся ли ей домашние животные. Продолжение истории читайте в материале «Комсомольской правды».

Между поселками Таежный и Алексеевка в Приморье потерпел крушение истребитель МиГ-31, сообщили «КП» источники в экстренных службах. В интернете появились видео от очевидцев, которые сняли первые минуты инцидента. Смотрите в материале dv.kp.ru.

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