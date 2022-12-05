Журналистам показали, как формируются сладкие подарки от губернатора края для детей к Новому году. Фото: Анна СОБОЛЬ

До самого долгожданного праздника в году осталось всего ничего – 26 дней. Совсем скоро в детских садах и школах Приморского края отгремят новогодние утренники, мероприятия, чаепития. Не обойдется и без подарков. Каким будет губернаторский сладкий презент в этом году – рассказали и показали в «Приморском кондитере». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Фасовка конфет. Фото: Анна СОБОЛЬ

В дражейно-мармеладном цехе во всю кипит работа. Несколько десятков рук заботливо раскладывают конфеты в подарочные упаковки, которые уже через пару дней отправятся к детям. Содержимое праздничной коробочки не поменялось: внутри только стопроцентные хиты «Приморского кондитера», известные всем сладкоежкам. Среди них плитка шоколада с морской капустой, вафельные, помадные, пралиновые и желейные на агар-агаре конфеты, а также карамельки. Кстати, какие-то компоненты, входящие в состав лакомств, пришлось импортозамещать, но, как отметил специалист, без потери качества.

Содержимое сладких презентов. Фото: Анна СОБОЛЬ

Если содержимое менять не стали, то внешний вид упаковки в уходящем году претерпел кардинальные изменения.

– Мы добавили символы Владивостока – это маяк и мосты. Поменялось и обращение губернатора. Также сама по себе упаковка выглядит как символ Нового года, – рассказал директор по производству фабрики «Приморский кондитер» Александр Мухандинов.

Символы дальневосточной столицы. Фото: Анна СОБОЛЬ

Чтобы выполнить государственный заказ, пришлось остановить работу двух цехов – дражейно-мармеладного и цеха по производству печенья, а также привлечь 60 сотрудников. Развозить сладости начнут 7 декабря, чтобы к Новому году приморская детвора получила свои подарки. Закончится доставка, по плану, 24 декабря. Логистика осталась той же – готовую продукцию доставляют в штатном режиме.

– Желаю вам всего самого наилучшего, мои дороги друзья! Пусть в Нового году все получится и все исполнится, а Дед Мороз исполнит самые заветные желания! – Александр Мухандинов.

Директор по производству фабрики «Приморский кондитер» Александр Мухандинов. Фото: Анна СОБОЛЬ

ЦИФРЫ

Всего в этом году насчитывается 187 633 подарка. За восемь часов один человек фасует, в среднем, 200 коробок – такая скорость у местных сотрудников.

Уже собранные подарки. Фото: Анна СОБОЛЬ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Несмотря на то, что в состав подарка вошли только традиционные позиции, новинки у «Приморского кондитера» в уходящем 2022 году все же есть.

– Мы запустили горький шоколад, шоколад с корицей и яблоками, добавился еще шоколад с арахисом и морской солью, – ответил на популярный вопрос Александр Мухандинов.

Директор по производству фабрики «Приморский кондитер» Александр Мухандинов. Фото: Анна СОБОЛЬ

Что же касается проблем, связанных с отказами европейских поставщиков от сотрудничества с шоколадной фабрикой, о которых «КП» сообщала еще в апреле, то на сегодняшний день возможные перебои с поставкой комплектующих для техники частично устранены.

– Некоторые поставщики остались на российском рынке, а некоторые все же ушли. Сейчас мы ищем сотрудничество на турецком рынке, – подытожил собеседник «Комсомолки».

Новый дизайн подарочных упаковок. Фото: Анна СОБОЛЬ

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