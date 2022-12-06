Сергей Жуков сделал важное заявление. Оно коснулось и Владивостока

Вопиющую ситуацию обсуждают в социальных сетях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вопиющий случай произошел в одном из баров, который принадлежит известному артисту Сергею Жукову. После этого лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» сделал в социальных сетях заявление, касающееся всех его заведений. В их число входит и одноименное место отдыха в приморской столице. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

История была такова: в бар пришел участник специальной операции со своими друзьями. Однако охранники решили не пускать военного в форме. Видео с этим инцидентом попало в интернет.

Ролик так быстро разлетелся по социальным сетям, что дошел и до создателя бара Сергея Жукова.

– Я узнал об этом инциденте совсем недавно из телеграмм-каналов. Мы постараемся оперативно связаться с героем публикации, отсмотреть записи камер наблюдения и разобраться в этой ситуации, – прокомментировал случай владелец бара Сергей Жуков.

Более того, популярный артист изменил правила дресс-кода во всех своих клубах.

– Парней не пустили не потому, что они военные или были в форме, а из-за камуфляжа. Такого больше не повторится. Времена изменились, правила мы поменяли, теперь все будет по-другому, – отметил артист.

Это заявление коснулось и Владивостока. Совсем недавно в центре города здесь появился бар «Руки Вверх!», солист одноименной группы открывал заведение лично. Сергей Жуков посетил свое детище и рассказал журналистам, почему, по его мнению, этот бар претендует на звание лучшего среди ему подобных в других городах. Встреча случилась буквально в перерывах между концертами, которые «взорвали» публику дальневосточной столицы. На одном из них произошло то, чего не было еще никогда.

Между тем, на сайте бара информация по поводу дресс-кода пока так и не обновилась.

– Действует FC и DC. Не приветствуем, обижаемся, и даже можем не пустить тебя сегодня если ты при помощи камуфляжного шмота маскируешь свою природную харизму, – все тажке гласит один из пунктов.

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