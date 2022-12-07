Это народный бюджет

Очередное заседание прошло в конце ноября. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

В Приморье завершилось очередное заседание краевого Законодательного Собрания. Внесено несколько изменений в местное законодательство: приняты в трех чтениях поправки в закон о налогообложении стратегически важных компаний, серьезно скорректирован в пользу социальных выплат региональный бюджет, изменения появятся и на карте Приморского края. Всего законодатели рассмотрели в стенах парламента 56 вопросов. «Комсомолка» собрала самые актуальные нововведения для читателей.

ВЫДАЛИ НА ВЫПЛАТЫ И ДОРОГИ

В уходящем году дефицит останется на уровне 16,4 миллиарда рублей, а расходы в сумме вырастут на 5,75 миллиарда. Деньги пойдут на социальные нужды региона и расширение всяческих льгот населению.

– Увеличение доходной части за счет налоговых и неналоговых платежей составит 3,78 миллиарда рублей. В основном оно будет обеспечено поступлениями акцизов (+1 миллиард рублей), налога на доходы физических лиц (+725 миллионов рублей), – рассказал Галуст Ахоян, председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

Галуст Ахоян. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Безвозмездные поступления вырастут на 1,24 миллиарда рублей за счет уточнения объемов финансовой помощи из федерального бюджета, перечислений от государственных и прочих организаций. Из них более 555 миллионов рублей выделил Приморскому краю Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, свыше 289 миллионов рублей – Фонд развития территорий. Таким образом, на дороги Приморья дадут еще минимум 353 миллиона рублей, в том числе в рамках федерального проекта «БКД». Финансирование сельского хозяйства вырастет на 208,8 миллиона рублей. Значительная часть поправок, внесенных в краевой бюджет, связана с социальной сферой. На развитие физической культуры и спорта добавлено свыше 381 миллиона рублей, здравоохранения – 222 миллиона рублей, образования – 74 миллиона.

Параллельно с корректировками текущего года депутаты одобрили в первом чтении краевой бюджет на 2023-2025 годы. При принятии законопроекта учитывались результаты публичных слушаний.

– Каждый приморец мог прийти на эти обсуждения, задать интересующие его вопросы. Это действительно «народный» проект бюджета, – подчеркнул Алексей Козицкий, заместитель председателя комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности.

Алексей Козицкий. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Подводя итог обсуждению проекта краевого бюджета, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик подчеркнул, что документ сбалансирован и направлен в первую очередь на реализацию целей национального развития и национальных проектов, определенных президентом РФ, а также на создание условий для повышения качества жизни жителей Приморья и его устойчивого социально-экономического развития. Кстати, проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморья на 2023-2025 годы прошел процедуру первого чтения. Планируется, что он вырастет до 40,6 миллиарда рублей – на 10%.

Александр Ролик. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

КОМПАНИИ ВЫДОХНУТ

Предприятия стратегически важных отраслей – оборонно-промышленного комплекса, горнодобывающей и фармацевтической отраслей – получат льготы. Речь идет об освобождении ряда компаний указанных сфер от налога на имущество. Это, считают законодатели, поможет обеспечить региону технологическую независимость. Оборонные организации смогут таким образом нарастить выпуск продукции и повысить устойчивость. Мерой, вероятно, смогут воспользоваться горнорудные компании АИР, «Дальполиметалл», Дальнегорский ГОК, производитель фармацевтики, филиал федеральной сети «Ист-Фарм», а также оборонно-промышленные авиазаводы «Прогресс» и 322-й авиаремонтный завод, судоремонтные верфи «Звезда», ЛРСЗ, ССЗ, Дальзавод и другие. В список под налоговую льготу из этой категории попадают 43 компании.

К слову, депутаты утвердили возможность вычета налогов при покупке отечественного оборудования. Размер инвестиционного налогового вычета может составить от 60% до 90% расходов.

УЧАСТКОВ НЕ ХВАТАЕТ, НО НЕ БЕДА

Парламентарии края приняли законопроект, согласно которому многодетные семьи смогут получить денежные выплаты взамен бесплатного участка. Инициатива была доработана. В ней учли предложения органов исполнительной власти и местного самоуправления. У многодетных семей появится возможность воспользоваться единовременной выплатой взамен бесплатной земли. Определением суммы займется муниципальное образование. Следовательно, и выделяться целевые средства будут из местного бюджета.

– Препятствием для этого стал в первую очередь дефицит свободных участков и проблемы с подведением инфраструктуры. Зачастую у многодетных семей просто недостаточно средств для строительства. Поэтому изменения в закон позволят гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, выбрать меру поддержки, – рассказал Андрей Андрейченко, председатель комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию.

Андрей Андрейченко. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

НОВЫЙ НА КАРТЕ

Очередной район в Приморье прошел реструктуризацию системы управления. Для экономии бюджетных средств, внедрения единого генплана и сбалансированного развития территорий все поселения в Яковлевском районе объединились в муниципальный округ. Низовые структуры, мункомы и сельские администрации реорганизовали.

Все села и субъекты района попадают под реформу. Яковлевское, Варфоломеевское, Новосысоевское, Покровское и Яблоновское сельские поселения образуют единый мунокруг. Это уже 13-й по счету субъект в крае, который реформировали для оптимизации.

ЗАЩИТНИКОВ ГРАНИЦ ПОДДЕРЖАТ

Краевой парламент принял гарантии социальной защиты народным дружинникам, а также членам их семей. Те, кто добровольно пойдут защищать границы Отечества, могут поощряться единовременным денежным вознаграждением в порядке, установленном краевым правительством. Планируется, что ежегодно по ходатайству Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю выплаты смогут получить 20 народных дружинников.

Если защитник получит тяжкий вред здоровью или инвалидность, за счет средств краевого бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 100 000 рублей. В случае гибели народного дружинника членам его семьи выплачивается 500 000 рублей.

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