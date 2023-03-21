Во Владивостоке загорелся строящийся керлинг-центр, который собирались открыть летом 2023 года

Сначала горожане заметили густой дым, который навис над Шилкинской. Фото: ТК vestiprimorye

Во Владивостоке загорелся строящийся керлинг-центр на Тюменской улице. По предварительной информации, воспламенился изопинк – утеплитель будущего здания. На месте работают пожарные.

Сначала горожане заметили густой дым, который навис над домами улицы Шилкинской. Появилась версия, что загорелись стройматериалы в Нагорном парке. Сейчас несколько бригад МЧС тушат пожар, затем они выяснят причины происшествия.

Через пять минут на объекте работали пожарные. Фото: КП – Владивосток

ОБНОВЛЕНИЕ 11:28

В главном управлении МЧС России по Приморскому краю рассказали, что открытое возгорание на площади 100 квадратных метров ликвидировано. Никто не пострадал. Продолжается разборка и проливка места пожара.

– По оперативным данным, сегодня в 10:16 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение возгорания утеплителя в строящемся здании на улице Тюменская во Владивостоке. Уже через 6 минут на месте работали огнеборцы. Всего в тушении задействовано 4 единицы пожарной техники 16 человек. Информация уточняется.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:00

Директор ООО «Ост-Азия Развитие» Марина Михайлова сообщила, что подрядчик нарушил требования безопасности во время сварки. Сейчас подсчитывается ущерб. Скорее всего, сумма будет небольшая, но точный ответ пока дать сложно. Дополнительно заказана лаборатория, также объект застрахован.

– Сейчас оцениваем ущерб что бы оперативно решить вопрос докупать испорченного материала. Подрядчик готов возместить ущерб. На сроки строительства инцидент не повлияет, – отметила Михайлова.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что строительство керлинг-центра планируется завершить к лету 2023 года. Объект должен стать продолжением Нагорного парка и частью спортивного комплекса с гостиницей на 150 мест.

Это уже второй пожар за сутки в столице Приморья. 20 марта в районе Спортивной так же дымили тлеющая обшивка теплотрассы и мусор во дворе улицы 40 лет ВЛКСМ, 17.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.