Эксперты рассказали, какая судьба ждет медведицу и медвежат с Камчатки, которые все еще не впали в спячку

Косолапая семейка стала местной знаменитостью. Фото: Иван МАКЕЕВ

По Камчатке бродит медведица с тремя медвежатами, косолапая семейка копошится в мусорках и убегает от автобусов. Люди обеспокоены, почему животные все еще не впали в спячку и не являются ли они угрозой для них. Директор службы по охране животного мира министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края Виктор Фуряев рассказал, какая судьба ждет медведей.

– Медведица с тремя медвежатами, которые выходят из леса в районе поселка Таежный, не представляют опасности населению. До ближайшего населенного пункта – поселка Таежный, примерно 10-12 километров, место не людное, потому медведи не представляют опасности для жителей. Медведи находятся в своей естественной среде.

В социальных сетях писали о том, что медведи выходят на остановку общественного транспорта, но это не правда. На самом деле животные выходят в «карман» где могут останавливаться водители для отдыха или сна (у конструкции установлен знак «Место отдыха»). В этом месте стоит бочка, в которую могут водители выкинуть мусор, отходы регулярно вывозятся. Однако косолапые знают, когда здесь можно найти «лакомство», поэтому приходят «попировать» время от времени.

– Скорее всего, после сообщений в соцсетях, жители региона начали ездить фотографировать животных и прикармливать. Чего делать категорически запрещено. Пока у медведей есть пища они не ложатся в спячку.

Людям стоит оставить в покое косолапое семейство, возможно, где-то поблизости расположена их берлога. Когда животные поймут, что угощать их никто не будет, скорее всего, они залягут в спячку.

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