В ДВФУ может появиться карбоновый полигон для разработки систем поглощения парниковых газов

Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство науки и высшего образования России одобрило инициативу создать на Русском острове во Владивостоке карбоновый полигон. Разумеется, инновационная разработка будет вестись под патронажем научного авангарда города – Дальневосточного федерального университета. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила пресс-служба вуза.

Образ такого полигона представил директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников во время научного конгресса в Сочи. Основная цель такой специфичной разработки - создание и внедрение технологий поглощения парниковых газов. В таких территориях оборудют прибрежно-морские экосистемы, адаптирующиеся к климатическим условиям Дальнего Востока. На площадках мониторят, как появляются газы, как достичь углеродной нейтральности (снижение выбросов в атмосферу) и другое.

Карбоновый полигон будет создаваться совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом имени Ильичева и Национальным научным центром морской биологии ДВО РАН. В ДВФУ напомнили, что участие во II Конгрессе молодых ученых, который проходил с 1 по 3 декабря в Парке науки и искусства «Сириус», приняла участия целая делегация из ДВФУ.

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