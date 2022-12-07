Эскиз инновационного катамарана. Фото: «Си тех»

Не так давно появились новые вести об инновационном катамаране, с помощью которого планируют связать Большой Камень и Владивосток. Проект в мае 2022 года оценили в 850 миллионов рублей, в правительстве Приморья сообщили, что на маршрут судно выйдет летом 2025 года. Редакция узнала, почему сумма за этот промежуток времени «увеличилась» почти вдвое.

Скоростной катамаран (он, напомним, на подводных крыльях) оценили в 1 миллиард 425 миллионов рублей, а услуга лизинга, уточнили «КП» в пресс-службе регионального правительства, будет оказана по 30 июня 2050 года. Максимальная цена контракта, как оказалось, не выросла. Ранее указывали лишь цену одного судна.

– Стоимость в 850 миллионов рублей будет в случае, если катамаран приобретен не в лизинг. Вторая сумма – если все-таки возьмем в аренду. Выплачиваться она будет до 2050 года [в таком случае катамаран будет принадлежать лизингодателю, однако он будет обязан страховать риски за свой счет - прим.]. Заплатит за это региональный бюджет, – уточнили в пресс-службе правительства Приморья.

При этом все еще рассматривается найти всю сумму сразу и погасить. Но с учетом роста бюджетных расходов на нужды СВО, а также чрезвычайный и резервный фонды, такая инициатива вряд ли будет в итоге принята.

Стоит отметить, ранее «КП» сообщали, что большую часть (85,1%, или около 723 миллионов) оплатят федеральные власти, но, вероятно, от затеи решили отказаться. А до этого, в 2021 году, одно судно оценивали в 600 миллионов рублей (указано в смете из распоряжения Правительства РФ от 7 мая 2022 года) – видимо, цена выросла с учетом инфляции. Такие катамараны строят на верфи «Вымпел» в Рыбинске. Однако возможен и вариант, что заказ получит Ливадийский ремонтно-судостроительный завод.

Пока что речь о заказе только одного катамарана. Амбиции предоставить судно высказали в Государственной транспортной лизинговой компании. В чем же особенность новеньких катамаранов? Отвечаем: подводные крылья обеспечивает поддержку судна на воде с помощью гидродинамических сил. Катамаран может разгоняться до более чем 65 километров в час, это примерная скорость малого катера. Создадут судно по проекту HSC200, концепт разрабатывался фирмой нижегородской фирмой «Си Тех» с 2021-го по 2022 год. Вместительность – до 200 человек.

Как уже писала «КП», заявку в Минпромторг РФ о проектировании и строительства катамарана подала непосредственно ГТЛК, сообщили в приморском минтрансе. Это решение входит в большой План комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень.

РАНЕЕ:

«Маршрутка» на подводных крыльях? Что известно о новом транспорте между городами Приморья

Инновационный катамаран за 850 миллионов рублей может связать Большой Камень и Владивосток (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.