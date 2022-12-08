В предстоящие выходные в Приморье похолодает до -31°C

Во Владивостоке температура воздуха опустится до -10°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящие выходные в Приморье. По информации специалистов портала «Примгидромет», существенные осадки в крае не ожидаются.

В ночь на субботу, 10 ноября, температура воздуха достигнет -12…-19°C, на северо-востоке похолодает до -20…-26°C, а на южном побережье – до -5…-11°C. Днем столбики термометров поднимутся до +1…-5°C, на севере – до -6…-11°C.

В воскресенье, 11 декабря, в Приморье распространится гребень континентального антициклона, который принесет с собой холодную воздушную массу. Ночные морозы окрепнут, температура воздуха достигнет -15…-22°C, на побережье -7…-14°C, в горных районах -23…-31°C. Воскресный день окажется холоднее субботнего на 1-3 градуса.

Во Владивостоке 10 декабря ожидается тепло: ночью столбики термометров покажут -5…-7°C, днем +1…-2°C. В ночь на воскресенье похолодает до -8…-10°C, во второй половине дня температура воздуха поднимется до -2…-5°C. В город ворвется свежий северо-западный ветер.

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