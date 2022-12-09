«Комсомолка» собрала топ новостей Приморья с 5 по 8 декабря

Все новости мы разделили на соответствующие рубрики для удобства читателей. Фото: КП – Владивосток

Вечер пятницы не за горами, перед тем как отправиться отдыхать на выходных, «Комсомолка» предлагает вспомнить самые громкие новости этой недели. С 5 по 8 декабря произошло множество событий, в том числе, оставивших неизгладимый след для Владивостока. Обо всем подробнее в материале dv.kp.ru.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Новость, которая повергла в шок всех жителей Владивостока, ресторана Zuma больше нет. Крупный пожар произошел ночью 7 декабря. Огонь тушили обольше девяти часов, но спасти здание не удалось – помещение выгорело полностью.

Свои соболезнования в связи с этим выразил главный ресторанный обозреватель Александр Сысоев. Почти спустя час после начала пожара блогер сообщил об этом в своем telegram-канале.

Это несчастье сыграло злую шутку с сотрудниками компании. 250 человек остались без работы в канун Нового года. О том, что произошло в роковую ночь, рассказал в интервью «Комсомолке» один из работников заведения.

По предварительным данным, причиной пожара оказалось короткое замыкание, но это еще стоит установить дознавателям. Расследование может занять месяцы.

Незадолго до этого ужасного события 6 декабря прямо в центре города вспыхнул магазин. Здание могло загореться из-за надувной куклы и короткого замыкания.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

Семилетняя девочка из Приморского края стала жертвой надругательства. В страшном преступлении подозревают 15-летнего школьника. Краевой Следком завел уголовное дело по факту произошедшего, к делу подключился и детский омбудсмен Ольга Романова.

Эксперт рассказала корреспонденту, что семья мальчика, а это, собственно, отец и сын, на учете в органах опеки не стоит, да и вообще характеризуется как положительная ячейка общества. Сам мальчик на учете в подразделении по делам несовершеннолетних тоже не числится. В целом о нем отзываются как об очень добродушном человеке. Как могло произойти то, что случилось, – пока для всех остается загадкой.

Отметим, что 9 декабря стало известно, что подростка заключили под стражу – такое решение вынес суд.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Жители Приморья наблюдали за медвежьим семейством с Камчатки. Три медвежонка и их мама до сих пор не впали в спячку. Они то и дело выходят из леса к мусоркам, а как-то раз их заметили на остановке, животные прятались от вьюги. Специалисты следят за хищниками и просят людей ни в коем случае не подкармливать косолапых, так как скорее всего они не идут спать, потому что знают, что рядом есть еда.

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