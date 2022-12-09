Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток
Эксклюзив kp.rukp.ru
9 декабря 2022 5:20

«Комсомолка» собрала топ новостей Приморья с 5 по 8 декабря

На этой неделе произошло много громких событий
Екатерина МАКСИМОВА
Все новости мы разделили на соответствующие рубрики для удобства читателей.

Все новости мы разделили на соответствующие рубрики для удобства читателей.

Фото: КП – Владивосток

Вечер пятницы не за горами, перед тем как отправиться отдыхать на выходных, «Комсомолка» предлагает вспомнить самые громкие новости этой недели. С 5 по 8 декабря произошло множество событий, в том числе, оставивших неизгладимый след для Владивостока. Обо всем подробнее в материале dv.kp.ru.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Новость, которая повергла в шок всех жителей Владивостока, ресторана Zuma больше нет. Крупный пожар произошел ночью 7 декабря. Огонь тушили обольше девяти часов, но спасти здание не удалось – помещение выгорело полностью.

Свои соболезнования в связи с этим выразил главный ресторанный обозреватель Александр Сысоев. Почти спустя час после начала пожара блогер сообщил об этом в своем telegram-канале.

Это несчастье сыграло злую шутку с сотрудниками компании. 250 человек остались без работы в канун Нового года. О том, что произошло в роковую ночь, рассказал в интервью «Комсомолке» один из работников заведения.

По предварительным данным, причиной пожара оказалось короткое замыкание, но это еще стоит установить дознавателям. Расследование может занять месяцы.

Незадолго до этого ужасного события 6 декабря прямо в центре города вспыхнул магазин. Здание могло загореться из-за надувной куклы и короткого замыкания.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

Семилетняя девочка из Приморского края стала жертвой надругательства. В страшном преступлении подозревают 15-летнего школьника. Краевой Следком завел уголовное дело по факту произошедшего, к делу подключился и детский омбудсмен Ольга Романова.

Эксперт рассказала корреспонденту, что семья мальчика, а это, собственно, отец и сын, на учете в органах опеки не стоит, да и вообще характеризуется как положительная ячейка общества. Сам мальчик на учете в подразделении по делам несовершеннолетних тоже не числится. В целом о нем отзываются как об очень добродушном человеке. Как могло произойти то, что случилось, – пока для всех остается загадкой.

Отметим, что 9 декабря стало известно, что подростка заключили под стражу – такое решение вынес суд.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Жители Приморья наблюдали за медвежьим семейством с Камчатки. Три медвежонка и их мама до сих пор не впали в спячку. Они то и дело выходят из леса к мусоркам, а как-то раз их заметили на остановке, животные прятались от вьюги. Специалисты следят за хищниками и просят людей ни в коем случае не подкармливать косолапых, так как скорее всего они не идут спать, потому что знают, что рядом есть еда.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя радость в посылке. Делимся секретом, как удивить близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.

Общество: ВОПРОС ДНЯ