«Заколотят дверь гвоздями»: в столице Приморья жительница трещащего по швам дома вынуждена уйти на улицу

12 декабря Наталья пойдет в прокуратуру Первомайского района. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Владивостокцы продолжают обсуждать ситуацию вокруг жилого дома на 2-й Строительной, 12. В этот раз в центр внимания попала одна из жительниц – одинокая пенсионерка Наталья Семенова. В квартире, которую она вынуждено занимает, обвалился потолок и произошел потоп. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ВЫСЕЛЕНИЕ

После общественного резонанса, который вызвали публикации в СМИ и социальных сетях, прошла встреча жильцов дома со специалистами администрации Владивостока. Собрание состоялось в четверг, 8 декабря.

Для Натальи итог этого мероприятия оказался весьма плачевным, ей не оставили выбора, кроме как забрать свои вещи, животных и отправиться на улицу. По словам женщины, до 12 декабря (это понедельник) она должна освободить квартиру.

– Сказали, что заколотят дверь гвоздями. Пойду спать на лавочке.

Женщина добавила, что ей предложили коммерческое жилье, но возникает вопрос – сможет ли она потянуть его? Пенсия у нее небольшая, 15 тысяч рублей, съем жилья вместе с оплатой коммунальных услуг может обойтись дороже, а работать она не может. Мужа и детей у нее нет, поэтому за помощью обратиться не к кому.

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

Наверняка многих интересует вопрос, как же так оказалось, что женщина поселилась в бараке без света в квартире и не переезжает?

Женщине предложили коммерческое жилье. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Как поделилась Наталья, с октября 2006 года она была прописана на Всеволода Сибирцева, 3, однако этого дома уже давно нет. При строительстве моста через бухту Золотой Рог его снесли, а новое жилье выдавали только собственникам, коим наша собеседница не являлась. Тогда-то ей и пришлось заселиться на 2-й Строительной, 12.

Только вот она не сразу заняла ту самую квартиру, которую затопило кипятком.

– Она в этом доме давным-давно снимала комнату, но ее продали, как и помещение на 3-Строительной, куда Наталья позже переехала. У нее небольшой доход, также есть животные, поэтому найти жилье крайне тяжело. Позже она рассказала мне, что вернулась во 2-ю Строительную и заняла жилище самозахватом, – поделилась подробностями приятельница пенсионерки Татьяна Кудряшова.

Наталья не может встать в очередь на квартиру, на протяжении 13 лет ей приходит отписка о том, что она не была собственником прошлого жилья.

– Я до сих пор прописана на федеральной земле, в 2021 году меня признали малоимущей. Встать в очередь не могу, так как мало акта о сносе дома, нужны официальные документы на него, но самого здания нет в Росреестре.

Именно из-за этих проблем ей пришлось занять квартиру и спать на цементном полу.

Наталья до сих пор прописана в несуществующем доме. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ ПРОКУРАТУРА

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу прокуратуры, чтобы узнать, будет ли проводится проверка из-за того, что Наталья не может выписаться. Редакции ответили, что ведомство займется этим вопросом, нашу собеседницу пригласили 12 декабря в прокуратуру Первомайского района.

Также в социальных сетях появился ответ от представителей Муниципального центра управления:

– По предварительной информации, права собственности в доме на Всеволода Сибирцева, позволяющее получить квартиру по расселению, у женщины не было.

Помещение, которое заняла женщина, находится в муниципальной собственности, администрация города готова помочь в решении жилищного вопроса.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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