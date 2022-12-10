Фрагмент из выступления.

Никто даже представить не может, сколько талантов есть в Приморском крае. Очень часто маленькие звездочки покоряют сердца знаменитых артистов своими выступлениями. В этот раз настоящий фурор произвела девочка из Уссурийска. 11-летняя Стефания Коваленко спела песню известной певицы и прошла слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети». О том, как это было, – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Шоу «Голос. Дети».

Юбилейный сезон популярного шоу стартовал во главе с новой ведущей и новой наставницей. Среди них – Василий Вакуленко больше известный как Баста, Егор Крид, и певица МакSим, для которой участие в проекте – опыт новый.

Когда на сцене появилась девочка из Уссурийска, стало ясно, что сейчас малышка зажжет зал. Так и произошло. Стефания начала исполнять кавер на всем известную песню МакSим «Отпускаю», соединенный с треком певца Jony «Комета», и первой к ней повернулась сама исполнительница легендарного хита. У девочки сразу же задрожал голос, и навернулись слезы на глаза, но петь она не перестала. Зал ликовал, Егор Крид не смог сдержаться и повернулся следующим, чем определенно шокировал выступающую.

Неподдельные эмоции.

Дольше всех интригу сохранял Баста, но даже он не смогу устоять против мощной энергетики Стеши, которая буквально взорвала весь зал. Когда девочка поняла, что к ней повернулись все наставники, сдержать своих эмоций она уже не смогла.

Тем временем Баста и Крид буквально пустились в пляс. Группа поддержки Стефании из Приморья ликовала, а зал скандировал громкое «МОЛОДЕЦ!». В конце выступления девочка, переполненная эмоциями, просто упала на колени и заплакала.

– Я не могу дышать, – прокричала Стефания.

Эмоции сдержать было трудно.

Когда песня закончилась, традиционно наставники приступили к расспросам. Звезды даже успели подшутить друг над другом. А потом Баста и вовсе заново завел зал, спев хит коллеги по цеху.

– Спасибо тебе большое за эти эмоции, за драйв. Вау! Девочка огонь! – сказал Егор Крид.

– Я не могла не повернуться, я скажу так: у тебя отличный образ, – высказалась МакSим.

Но между тем настало время сделать сложный выбор. По правилам шоу Стефании нужно выбрать одного наставника, в чью команду она попадет. Согласитесь, это не так просто, когда перед тобой такие звезды. Юная артистка как могла оттягивала этот момент и, пока думала, рассказала, что на программу приехала с папой, мамой, подругой, сестрой и даже с будущей свекровью.

Группа поддержки из Приморского края.

– Планы на жизнь мощные и уверенные, – прокомментировал Вася Баста.

В итоге Стефания Коваленко из Уссурийска выбрала певицу, чей хит она исполняла, очень извиняясь перед Егором Кридом.

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