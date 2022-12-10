В Приморье отметят День Конституции РФ 2022: история и мероприятия

Конституция – высший нормативный правовой акт Российской Федерации. Фото: Олег ЗОЛОТО

День Конституции – один из главных государственных праздников в Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 декабря. «Комсомольская правда – Владивосток» про историю и мероприятия, которые пройдут в этот день, также о последних поправках и как они повлияли на Приморье в целом.

12 декабря имеет отдельное значение в истории нашей страны. В этот день 1993 года приняли основной закон Российской Федерации. В документе определены принципы государственности, высшей ценностью которых провозглашены интересы и права каждого гражданина.

ИСТОРИЯ

Первая конституция была принята 31 января 1924 года во времена СССР – именно в ней была провозглашена победа социализма. Фактически, конституция 1924 года законодательно закрепила образование государства, в состав которого входили союзные республики. Следующая советская конституция – «Сталинская», была принята 5 декабря 1936 года, она не только определила достаточно широкий круг социально-политических вопросов, но и провозгласила окончание основного этапа строительства социализма. В период с 1937-1977 годы День конституции СССР отмечался 5 декабря.

За время своего существования Конституция РФ претерпела несколько изменений. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Сталинская» конституция действовала до 1977 года, дальше на смену пришла «Брежневская», больше известная как «застойная». День конституции был перенесен на 7 декабря.

12 декабря 1993 года была принята новая Конституция Российской Федерации. Этот день стал официальным государственным праздником российской конституции и был объявлен нерабочим днем. Но 2004 году Государственная Дума приняла целый ряд поправок и внесла изменения в календарь праздничных дат – день конституции перестал быть выходным, а сейчас он является памятной датой в честь главного закона страны.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

День конституции чаще всего выпадает на будний день, но отмечают его всегда достаточно обширно.

В школах дают уроки по правоведению, на которых дети изучают основные положения Конституции, учителя устраивают конкурсы рисунков и плакатов, а в музеях проходят выставки фотографий и документов.

А еще, обязательно, проходят заседания на государственном уровне, где лучших представителей права награждают медалями, грамотами и подарками.

Нередко на подобные государственные праздники подросткам выдают их первые паспорта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, какие мероприятия запланированы в Приморье на День Конституции 2022

Во Владивостоке на сцене драматического театра молодежи (Светланская, 15а) в честь Дня Конституции состоится спектакль-концерт «Нам есть что сказать – мы хотим танцевать!». Прозвучат произведения Германа Гессе, Джерома Сэлинджера, стихотворения Ники Турбиной, Бориса Рыжего, авторские сочинения Ивана Синицына, посвященные сложностям подросткового периода.

Камень-Рыболов «приглашает» в филиал отдела по социальной защите граждан (Октябрьская, 6) в 10:00 на собрание с участием психолога. Будет поднят вопрос о проблемах жизнедеятельности, с которыми сталкиваются пожилые люди, инвалиды и граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании.

А в Партизанске, в социальном учреждении для несовершеннолетних (Вахрушева, 4), на 18:00 запланирован тематический час, посвященный Дню Конституции. Дети смогут узнать о назначении основного закона России, услышать о некоторых его пунктах. К тому же, будет озвучена и показана история герба, флага и гимна страны с использованием видеороликов.

Вдобавок, существует еще одна интересная практика – тем, кому стукнуло 14 лет, в День конституции торжественно вручают паспорта и этот год не исключение – приморцы получат свой первый важный документ в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!».

Адреса, по которым пройдет церемония торжественного вручения паспортов

Артем – Дворец культуры угольщиков (площадь Ленина, 15)

Пожарский район – Дворец культуры (Общественный центр, 2)

Ольгинский район – Дом культуры (Партизанская, 1)

Партизанский район – Дом культуры и творчества (Комсомольская, 24А)

Хасанский район – Культурно-досуговое объединение (Героев Хасана, 4)

Михайловский район – Администрация района (Ленина, 87)

Пограничный округ – Школа искусств (Гагарина, 8)

Чугуевский округ – Дом культуры (50 лет Октября, 191)

Дальнегорск – Кабинет главы Дальнегорского округа (50 лет Октября, 125)

Спасск-Дальний – Лекционный зал Администрации (Борисова, 17)

Тернейский округ – Школа поселка «Пластун» (3-й квартал, 6)

Спасский район – Центр детского творчества (переулок Студенческий, 26)

Паспорт гражданина РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОПРАВКИ

Летом 2020 года в основной закон были внесены внушительные изменения, дабы обеспечить дальнейшее развитие страны как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов, укрепить роль гражданского общества.

Доступная медицина

Качественная медицина должна быть одинаково развита в любом уголке страны. Ответственность за это лежит на всех уровнях власти – федеральной, региональной и муниципальной.

Что касается Приморья, жители уже ощутили на себе положительные изменения в этой сфере – новое оборудование, уют и улучшение сервиса, приход новых кадров, качество питания в стационаре, возможность получения бесплатных лекарств, а также сокращение сроков ожидания на госпитализацию.

Дети – наше будущее

Поправка связана с поддержкой семей, материнства, отцовства и детства, защиту института брака как союза мужчины и женщины. Особое внимание уделяется, конечно, детям – иметь право на всестороннее развитие, как нравственное, так и физическое, умственное и духовное.

Защита труда

Социальные гарантии – ключевое направление возможных поправок. Ряд изменений в основной закон закрепил минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, ежегодную индексацию пенсий, а также увеличение социальных пособий и выплат.

Еще поправки внесли в Конституцию такое понятие, как «социальное партнерство». Нужно это для урегулирования отношений между работником и работодателем.

1 июля 2020 года прошло голосование за поправки в Конституцию РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Интересы страны

Конституция, действующая тогда, никак не могла урегулировать вопрос двойного гражданства или вида на жительство для государственных и муниципальных служащих. Поправка, которую приняли, дала государству право запрещать подобное. В особенности это касается высокопоставленных чиновников, от кого напрямую зависит суверенитет и национальные интересы страны. Например, под ограничение попадают российские послы в других странах.

Это изменение позволило обеспечить территориальную целостность России, противостоять внешнему правовому давлению, поддержать соотечественников.

Контроль над чиновниками

Запрет должностным лицам открывать и иметь счета, а также хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории страны. Александр Калинин, президент организации «Опора России» считает, что когда представитель власти хранит сбережения в банке иной страны, нет должного доверия, что он будет отстаивать интересы собственной страны.

Культура

Процветание России невозможно без опоры на национальную культуру и язык – эти ресурсы необходимо оберегать. Так, поправки в Конституцию 2020 года признали русский язык государственным языком на всей территории страны. Также, в них прописано, что государство обеспечивает защиту культурной самобытности всех народов и этнических общностей.

Защита животных и природы

Россия славится богатым животным и растительным миром и этот мир должен быть защищен на высшем уровне.

Добровольцы и волонтеры спасают и лечат бездомных животных, защищают их от жестокости людей.

Биологическое разнообразие живых форм и природных ландшафтов, сохранение чистой среды для будущего поколения – одна из главных задач страны на сегодня.

В мероприятии участвовало множество волонтеров и активистов. И котиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как поправки в Конституцию отразились на работе парламента Приморья и жизни приморцев

Явка в день голосования в Приморье превысила 62%, поправки в Конституцию РФ одобрили почти 79% от проголосовавших.

Идет качественное развитие всей законодательной базы страны по ключевым направлениям – социальная сфера, здравоохранение, наука и культура, система публичной власти, оборона и неприкосновенность территории, защита прав собственности, развитие предпринимательства, частных инициатив, коммерческого сектора, институтов гражданского общества.

Например, в конце ноября 2020 были внесены изменения в Устав Приморского края – исключили из полномочий Законодательного Собрания вопрос согласования представления Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Приморского края.

Также, изменения в наименовании сенатора от Приморского края. Соответствующие поправки внесены и в Избирательный кодекс Приморского края, краевые законы «О референдуме Приморского края», «О местном референдуме в Приморском крае».

Региональный парламент (Законодательное Собрание ПК) располагается в здании правительства Приморского края. Фото: Сергей БАЛАНОВ

ИНТЕРЕСНОЕ СОБЫТИЕ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Ведущие топовых радиостанций Владивостока запустили радиомарафон на тему Конституции в Приморье, который выявил девять победителей. Участникам шоу нужно было правильно ответить на 11 вопросов о главном законе страны.

Больше новостей по теме смотрите в разделе «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

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