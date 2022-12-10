Чтобы снять кольцо с пальца, жителю Камчатки пришлось вызывать спасателей

С помощью специальных инструментов палец освободили. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На необычный вызов пришлось отправиться спасателям Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Подросток не смог снять кольца с пальца и вызвал спасателей. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Известно, что произошел случай в Елизово. Из находящегося там Камчатского промышленного техникума поздним вечером поступил тревожный звонок. На другом конце провода сообщили, что парню срочно требуется помощь спасателей.

На выручку отправилась дежурная смена Камчатского спасательного центра МЧС России. Как оказалось, 17-летний юноша не смог самостоятельно избавиться от кольца. Судя по всему, все известные народные способы парню не помогли, и только тогда он решился на вызов спасателей.

С помощью специальных инструментов палец освободили. Медицинская помощь подростку не потребовалась.

В ведомстве напомнили порядок действий, если на пальце застряло кольцо. Во-первых, спасатели призывают не паниковать и не делать резких рывков, чтобы снять украшение. Далее можно попытаться намылить палец или смазать его жирным кремом, маслом и только тогда попробовать снять. Если и этот способ не помог, то есть вариант избавиться от кольца при помощи нити. Нужно намотать ее на палец, пропустив через безделушку, а затем размотать нить.

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