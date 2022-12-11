Уникальная выставка «Жизнь с вирусами» открылась во Владивостоке

Выставка «Жизнь с вирусами» пройдется по 23 городам страны. На снимке – экспозиция на ВДНХ в Москве в сентябре 2021 года. Архив «КП». Фото: Иван МАКЕЕВ

Доступно и просто о сложном – о невидимых, но коварных виновниках эпидемий, – рассказывает новая экспозиция. Уникальная выставка «Жизнь с вирусами» (12+) открылась 10 декабря в историческом парке «Россия – моя история» на Аксаковской, 12. Корреспондент «КП – Владивосток» побывал на мероприятии.

МИР ВИРУСОВ СТАЛ БЛИЖЕ

Разрабатывать выставку помогали врачи, вирусологи, эпидемиологи и социологи. В основу «Жизни с вирусами» легла экспозиция, которую Политехнический музей провел в Москве совместно с Национальной иммунобиологической компанией («Нацимбио»). После успешного старта проект начал путешествие по всей стране – познакомиться с миром вирусов поближе смогут жители 23-х городов России.

– Большие изменения в нашу текущую жизнь внесла пандемия COVID. Появились разные домыслы. Нам рисовали разные, практически апокалиптические сценарии развития событий. Для того чтобы наше население имело определенный уровень гражданской культуры в области отношения к собственному здоровью <…> и была создана вот эта выставка. Силами Политехнического музея, его креативными подходами и смысловым содержанием со стороны Национальной иммунобиологической компании, – говорит доктор медицинских наук, советник по научной деятельности холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» Игорь Никитин.

Игорь Никитин, д.м.н., советник по научной деятельности холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» . Фото: Анастасия КЛЕЩИК

ОТ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЧУМЫ ДО СОВРЕМЕННОЙ БУКВЫ «К»

Выставка поражает своей подробностью. Всегда было интересно узнать, как создают вакцины и почему прививка от COVID-19 двухкомпонентная? Этому посвящен целый стенд с инфографиками и понятными схемами. Любопытно, какие болезни наводили на людей священный ужас в прошлом? Мультимедийная лента времени расскажет обо всех эпидемиях, от средневековой чумы до современного вируса на букву «К». Кстати, данные экспозиции не только достоверны, но и актуальны: например, недавно в нее добавили блок про вспышку оспы обезьян летом 2022 года.

– Современная наука описала больше шести тысяч вирусов и считает, что их миллионы. А вирусы – это одна из вершин эволюции патогенов, потому что это отдельная форма жизни. Это абсолютный, универсальный генетический материал, который реализует свой основной смысл жизни – продолжение своего рода, передача генетического материала. Умение сосуществовать и в нужные моменты бороться с этими возбудителями крайне важно для нас, – отмечает главный внештатный эпидемиолог минздрава Приморья, ведущий консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления по организации медицинской помощи населению, кандидат медицинских наук Ирина Повиличенко.

Ирина Повиличенко, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Приморского края. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

ОТПЕЧАТОК ПАНДЕМИИ

Особое внимание на выставке уделено пандемии COVID-19. Это видеозаписи бесед с учеными, фотопроекты о жизни человечества в изоляции, даже отдельный стенд с записями онлайн-конференций в Zoom – учебных и рабочих встреч, знакомых каждому из нас. Ведь болезнь – это не только про больничные палаты и выдержки из медицинских трактатов. Это еще и про нашу жизнь: походы в гости, шоппинг, деловые встречи… И отпечаток пандемии на привычной рутине запечатлен «Жизнью с вирусами».

Разрабатывать выставку помогали врачи, вирусологи, эпидемиологи и социологи. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

«ЖИЗНЬ С ВИРУСАМИ»

В первый день выставку посетило много школьников. Ребята с интересом рассматривали слайды с бактериями-возбудителями, проникались цитатами известных врачей прошлого (например, знаменитого Луи Пастера) и рассказом экскурсовода.

– Если такую выставку популяризировать на подростковом возрасте, то, возможно, больше мотивированных абитуриентов придет в медицинские университеты. Нам действительно нужны свои кадры! В свое время литература и кино вдохновляла нас на возможность обратиться к медицине; надеемся, что такие проекты приведут в Министерство здравоохранения новых пытливых личностей, – делится мнением Ирина Повиличенко.

Выставка интересна и школьникам, и студентам, и взрослым. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

Однако «Жизнь с вирусами» будет интересна и студентам (как медикам, так и других направлений), и тем, кто давно забыл про зачетные книжки и сессии. Ведь это – знания, которые помогут обезопасить себя. Бороться с врагом, которого ты знаешь в лицо, легче, чем действовать вслепую.

Отметим, что жители Владивостока смогут увидеть экспозицию «Жизнь с вирусами» до 25 декабря. Вход свободный. Проект проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства здравоохранения РФ. Телефон для справок – 8 984 199 49 00.

Возрастной ценз мероприятия: 12+. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

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