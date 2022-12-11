Во Владивостоке почтили память приморцев, погибших в Чечне

Последствия войны в Чечне. Архив «КП». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Память тех, кто пал в боях в Чеченской Республике, почтили 11 декабря 2022 года во Владивостоке. Митинг прошел у памятника приморцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах (проспект 100-летия Владивостока, 103). Корреспондент «Комсомолки» побывал на мероприятии.

Памятный митинг прошел днем в воскресенье, 11 декабря. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

Отдать дань уважения пришли многие: юнармейцы, сотрудники МЧС, школьники, «Серебряные добровольцы», воспитанники клуба «Юный патриот» и другие неравнодушные граждане. Во время минуты молчания мужчины снимали шапки, женщины – опускали капюшоны и сдерживали слезы. Ведь каждая фамилия на мемориале – трагедия чьей-то семьи, каждое имя – чей-то боевой товарищ, друг, родственник, отдавший жизнь за Родину.

Неравнодушные люди собрались в Парке Победы. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

– В летописи нашего народа много дат. Они бывают трагические и радостные. Радостные мероприятия имеют, почему-то, больший охват, чем события, которые уносят жизни людей и которые являются залогом счастливых праздников. Многие считают: зачем вообще это делать? Зачем каждый год вспоминать жертвы, которые давно остались в прошлом? – вопрошал на митинге ведущий Кирилл Пономаренко. – Мне кажется, что это делать нужно для того, чтобы передавать знания следующим поколениям. Чтобы они понимали, откуда что берется, кто стоял на защите рубежей нашей Родины и чего это стоило. Можно спокойно сидеть в кресле и говорить: «Это меня не касается». Безусловно, касается! И бездействием мы порой усугубляем ситуацию. А есть люди, которые действуют, и о них следует говорить, о них следует помнить. Сегодня у нас есть возможность именно говорить об этом и вспоминать, передавать эту информацию подрастающему поколению.

Присутствующие возложили цветы к памятнику приморцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

Завершилось мероприятие торжественным возложением цветов и венков к мемориалу в Парке Победы.

Отметим, что 11 декабря в России ежегодно вспоминают тех, кто погиб во время боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе. 28 лет назад в этот день российские войска были введены в Чеченскую Республику для восстановления конституционного порядка. В боях пали тысячи людей, в том числе – выходцы из Приморского края, более 200 наших земляков.

Среди присутствующих были и юные патриоты, и жители города постарше. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

Напомним, в 2019 году спецкоры «Комсомолки» подготовили материал, проиллюстрированный фотографиями, про Первую Чеченскую войну. «Окопная правда» Первой Чеченской – это смесь отваги и безнадежности, предательства и героизма, клеветы, дезинформации и попыток им противостоять. Прочитать о том, что к этому привело и могло ли все пойти по-другому, можно в статье «КП».

Почтили память павших земляков минутой молчания. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

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