И грянул «Гром»: в столице Приморья спецназ задержал врача, который продавал рецепты наркоманам

Обыскивая кабинет медработника, полицейские изъяли незаполненные рецептурные бланки и другие вещдоки. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке полицейские и спецназовцы «Грома» задержали врача-невролога. Под данным сотрудников силовых структур, он подозревается в незаконной продаже рецептурных бланков. Подробнее – в материале «КП»

На опубликованном приморским УМВД видео силовики зашли в здание в самый разгар рабочего дня. На кадрах заметно, как посетители учреждения оборачиваются и с явным удивлением смотрят на людей в форме. Не исключено, что такой визит мог напугать некоторых больных.

Несколько правоохранителей зашли в кабинет к подозреваемому доктору:

– Установлено, что через посредника врач передавал рецепты наркозависимым людям. Таким образом граждане получали доступ к рецептурным лекарствам, значительные дозы которых вызывают наркотический эффект. Цена за один рецепт составляла около двух тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.

Обыскивая кабинет медработника, полицейские изъяли незаполненные рецептурные бланки и другие вещдоки, имеющие значение для расследования. Также было заведено уголовное дело, предусмотренное статьей 233 УК РФ «Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ».

За свою деятельность врач может лишиться свободы на два года и возможности занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

– В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта уголовного дела.

Несколько правоохранителей зашли в кабинет к подозреваемому доктору. Фото: УМВД России по Приморскому краю

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