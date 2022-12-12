«Комсомолка» подготовила топ новостей Приморья с 9 по 11 декабря

Топ новостей с 9 по 11 декабря. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

«Комсомолка» следит за тем, что происходит в Приморском крае даже на выходных. Мы подготовили топ самых обсуждаемых новостей с 9 по 11 декабря. Все события мы разделили на специальные рубрики, чтобы читателям было легче найти то, что их интересует. В этом материале выясним дальнейшую судьбу легендарного рынка на улице Спортивная во Владивостоке, обсудим юный талант из Уссурийска, покоривший жюри на шоу «Голос. Дети», расскажем о новой схеме мошенников и еще много чего интересного.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

Известный бренд одежды Zara, судя по всему, окончательно закрывает свои торговые точки в России. В воскресенье, 11 декабря в социальных сетях появились фотографии с демонтированным названием магазина и пустыми витринами в центре города. Впервые информация о том, что Zara зайдет в столицу Приморья, появилась еще в конце 2013 года. Первая торговая площадка открылась как раз таки в Большом ГУМе города весной 2015-го. С тех пор точка пользовалась популярностью, а со временем сеть расширилась. Весной 2022 года, после начала специальной военной операции, бренд заявил, что уходит из России, вскоре двери магазинов закрылись, в том числе и во Владивостоке.

Это не единственные изменения, которые настигли город. Почти два года миновало после сноса легендарного рынка на Спортивной – Владивосток остался без одного из самых больших вещевых базаров Дальнего Востока. Однако здания ТЦ «Гранд» и «Союз», признанные в марте 2022 года самовольными постройками, продолжали отоваривать владивостокцев. К сожалению, или к счастью, продлится это недолго. Суд обязал владельца зданий, ООО «Буше», снести центры в течение полугода.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Никто даже представить не может, сколько талантов есть в Приморском крае. Очень часто маленькие звездочки покоряют сердца знаменитых артистов своими выступлениями. В этот раз настоящий фурор произвела девочка из Уссурийска. 11-летняя Стефания Коваленко спела песню известной певицы и прошла слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети». О том, как это было, – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

НЕПРИЯТНО

Очередной способ «развести» людей на деньги придумали находчивые мошенники. В этот раз придуманная история напрямую касается дальневосточной столицы. Звонящие представляются чиновниками из администрации Владивостока и просят деньги. Судя по всему, такие звонки стали регулярными в последнее время. Именно поэтому местных жителей предупредили о том, что в таких случаях нужно обращаться в полицию.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

Спустя почти пять месяцев следком завершил расследование жуткого уголовного дела, фигурантом которого стал житель Приморского края. Летом 2022 года 48-летний мужчина выкрал собственного сына с базы отдыха, где ребенок находился с матерью, а после – угодил в аварию. Чуть позже ребенок погиб, а на виновника ДТП завели уголовное дело. «Комсомольская правда» рассказала подробности этой страшной истории.

Рыболовный малый катер с тремя рыбаками перевернулся в Амурском заливе в ночь на 9 декабря. Все произошло за пределами акватории порта дальневосточной столицы. На борту находились три человека экипажа. Им помогли мужчины с проходящего мимо судна. Потерпевших удалось доставить на берег к причалу бухты Новик острова Русский.

ОБЩЕСТВО

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали получателей дополнительных начислений в декабре уходящего года. Эти деньги смогут получить пожилые жители Российской Федерации. Точную сумму в Центре социальной поддержки населения Приморского края не указали, но уточнили, что она будет равна разнице, которой не хватает до 14 245 рублей – это прожиточный минимум. Выплату назначат лишь в том случае, если размер пенсии меньше этих цифр.

А это приятная новость для любителей похрустеть чем-то вкусненьким во время кинопросмотра. В магазины Владивостока вновь вернулся любимый приморцами продукт – поп-корн Jolly Tim. Сырная закуска совсем недавно исчезла с прилавков, что вызвало разочарование у местных жителей. И вот теперь лакомство возвращается в массы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дед Мороз бы позавидовал. Скорость доставки подарков удивит даже скептиков

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.