Олег Гуменюк занимал пост главы Владивостока. Фото: Ярослав ЮРИН

Олегу Гуменюку, бывшему мэра Владивостока, запросили наказание в 17 лет лишения свободы со штрафом в 150 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Гособвинители уточнили, что экс-главе грозит также лишение права занимать должности в государственных структурах и органах местного самоуправления, а также посты, связанные с осуществлением функций представителя власти. Срок составит 12 лет.

Прошение прокурора было озвучено в прениях сторон по уголовному делу о взятках в отношении Олега Гуменюка. Решение примет Ленинский районный суд Владивостока, но дату заседания пока не озвучили.

Напомним, расследование Следственного комитета Приморья завершили в конце июня 2022 года, однако почти полгода Олег Гуменюк продолжал оставаться в СИЗО. Арестовали его в октябре 2021 года. Как неоднократно писала «Комсомольская правда – Владивосток», осудят экс-мэра за сотрудничество с похоронным бизнесом. От МБУ «Некрополь» он получил за это время больше 31,2 миллиона рублей.

Хронология расследования доступна в отдельном материале «КП». К слову, совсем недавно приговор получил и посредник Гуменюка в передаче взяток.

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