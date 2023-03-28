Прямо возле нашего дома: «Пятёрочка» наконец-то добралась до Дальнего Востока

В столице Дальнего Востока открылись первые магазины федеральной торговой сети «Пятёрочка». Торжественная церемония открытия состоялась на улице Русская, 19в, возле ТЦ «Европейский пассаж». Второй филиал площадью 270 квадратных метров открыл двери в Первомайском районе на улице Терешковой, 26Б, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГАСТРОТУР

23 марта для гостей и прохожих на улице играла музыка, выступали циркачи и проходили конкурсы. Детям раздавали воздушные шары, взрослым – купоны для участия в розыгрышах. Между тем, со сцены жителей Приморского края приветствовал заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко:

– Мы действительно рады видеть большого национального игрока в Приморском крае. «Пятёрочка» – это высокие стандарты обслуживания клиентов, взаимодействия с поставщиками. Приятно понимать, что на региональном рынке появится компания, которая будет его улучшать, ведь речь идет не только о магазинах, но и о тысячах новых рабочих мест; о доступности продуктов как в городах, так и в маленьких населенных пунктах, о дополнительных налогах и социальных программах. Хочется пожелать сети успехов в реализации всех проектов в нашем регионе, – отметил он.

Приморье стало 68 регионом, в который зашла федеральная сеть, 69-ым стал Хабаровск. В планах ритейлера насытить свои прилавки разнообразием региональной продукции. Ассортимент, предложенный местными фермерами, уже покорил нашего покупателя – и руководство «Пятёрочки» относится к этому позитивно.

– Мы открыли первые магазины «Пятёрочка» на Дальнем Востоке. Это долгожданное, историческое событие для нас. Мы тщательно готовились к нему, выстраивали логистику, чтобы обеспечить бесперебойные поставки и дать жителям выгодные цены на широкий ассортимент товаров. Мы первые из федерального продуктового ритейла, и я надеюсь, что владивостокцы, как и миллионы жителей России, полюбят наши магазины – за низкие цены, за большой выбор свежих продуктов, за удобное расположение магазинов рядом с домом, за поддержку многих социальных проектов и особую атмосферу заботы. Мы начали активно сотрудничать с местными производителями, продукцию которых уже хорошо знают и любят жители края. Мы порадуем и удивим наших гостей новинками, которые пользуются большой популярностью среди покупателей по всей стране, – отметил генеральный директор торговой сети Владислав Курбатов.

ЧТО ВНУТРИ

На полках магазинов представлена широкая линейка товаров, начиная от местных продуктов, отмеченных специальными ценниками “Выбираю Приморское!”, до новых товаров, с которыми только предстоит познакомиться жителям края.

По словам исполнительного директора территории Дальний Восток торговой сети «Пятёрочка» Антона Безрядина, все, что выращено, обработано и сделано в крае представлено во всех товарных группах, а в отдельных категориях доля местных продуктов достигает 70%.

Стоит отметить, что в магазинах представлен большой выбор свежей продукции: категория «фреш» в ассортименте занимает порядка 30%. Здесь, как и во многих магазинах новой концепции, работает собственная пекарня. В день производят около 30 различных видов хлебобулочных изделий. Рядом с отделом свежей выпечки установлена кофе-машина. Зашли за утренним кофе? Комбо из американо и, например, круассана обойдется не дороже 100 рублей.

К слову, «Пятёрочки» спроектированы по особой концепции. Недалеко от входа в магазины располагается фреш-арена и компактные кассы самообслуживания. Внутри легко ориентироваться и удобно искать нужные отделы – они помечены крупными вывесками.

– Пока единственное, чего не хватает Приморью – хороших и качественных овощей и фруктов. Чтобы эта ниша развивалась, мы планируем сотрудничать со всеми фермерами края. Плотное взаимодействие благотворно скажется на наших партнерах и на нас самих. Таких примеров сотни, самый наглядный – «собственная торговая марка» – когда мы привлекаем компании, чтобы они могли оборудовать производство для нас, – добавил Антон Безрядин.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Особое внимание «Пятёрочка» старается уделять ценовой доступности товаров. Немалую долю продукции занимает собственное производство. Как рассказал исполнительный директор, собственная торговая марка дает возможность снизить стоимость, не теряя при этом в качестве.

– На данный момент большая часть таких товаров производится в разных частях России. Вскоре мы планируем запустить такие же производства и в Приморье, – подчеркнул Антон Безрядин.

Для дополнительной экономии, в сети также действуют и скидки для пенсионеров – 10%. Предоставляется она ежедневно до 13 часов. А каждую среду в магазине проходит акция «Семейная среда» – для родителей и опекунов детей до 13 лет стоимость товаров в этот день снижается на 10%. И это только малая доля специальных предложений.