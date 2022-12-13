На Камчатке пожарные предотвратили взрыв кислородных баллонов

Огонь полностью ликвидировали к двум часам ночи. Фото: принтскрин видео.

В одном из сел на Камчатке ночью, 12 декабря, загорелись деревянные хозпостройки. Специалисты потушили пожар и предотвратили угрозу взрыва кислородных баллонов и уничтожение стройматериалов, общая стоимость которых составляла 500 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Камчатке, возгорание произошло в селе Тигиль на улице Геофизиков. После тревожного сообщения пожарные КГКУ «ЦОД» оперативно оказались в нужном месте. Огонь локализовали в 23:46 (по камчатскому времени), полностью ликвидировали в 1:57. Тушили пламя пять специалистов КГКУ «ЦОД» с помощью трех единиц техники, также к ним присоединились пять добровольцев пожарной дружины.

Из горящих сараев вынесли три баллона с кислородом, которые могли взорваться, также профессионалы спасли стройматериалы на сумму около 500 тысяч рублей. Огонь уничтожил шесть хозяйственных самостроев и два снегохода «Буран».

Из-за огня никто не погиб и не пострадал, а причину возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора.

Представители ведомства напоминают о соблюдении правил пожарной безопасной, ведь от этого зависит сохранность вашего имущества, жизнь и здоровье. При возгорании необходимо позвонить спасателям по номеру 01 и 101 или вызвать сотрудников экстренных служб по телефону 112.

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